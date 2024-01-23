В 90-е годы буквально в каждом регионе России существовали преступные группировки и криминальные авторитеты. Многие из тех, что вели деятельность в Тюменской области оказывали влияние и на другие регионы, считаясь особенно влиятельными. Причем ходят слухи, что криминальный мир жив до сих пор, а некоторых фигурантов и на сегодняшний день так и не нашли, и их жизнь полна загадок и тайн. “Наш город” открывает страницы кровавой и преступной истории Тюменской области.
* АУЕ — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.
— Нам нельзя дальше терпеть такое положение, которое сложилось у нас в городе с общественным порядком, надо принимать решительные меры, а то ведь дело дошло до того, что идешь в кино – и оглядываешься, как бы кто не сунул в бок, или не снял костюм, не оскорбил. Есть у нас на Никелькомбинате ремесленное училище №1. Учащиеся этого училища хулиганят. Их государство кормит, обувает, одевает… Однажды мы с женой в сумерках услышали шум, посмотрели – стоит человек, весь окровавленный. Оказывается, он приехал к отцу со второго участка, был выпивши, и на него напали учащиеся, избили.
— Идет какой-нибудь мальчишка, и вы идете с женой или знакомыми. За спиной раздается нецензурщина, и настроение у вас испорчено! А некоторые подобные лица говорят сальности проходящей мимо женщине.
— Со стороны милиции никаких мер не принимается. Мне неоднократно приходилось видеть: идут девчата, и вот к ним пристают хулиганы, сквернословят, обзывают их, а в этот момент мимо проходят сотрудники милиции, все это видят и слышат – и отходят в сторону, они боятся их, хулиганов.
— На днях у нас было партийное собрание, и после этого собрания мы пошли по домам толпой, потому что женщины одни боятся идти!
Это одна из самых “кровавых” группировок, существовавших в Тюменской области. Ее основателем многие считают авторитета Тюмени 90-х годов Рашида Янтимирова. Банда была сформирована в 90-х в фотоателье № 10, из-за чего и получила свое название.
Поговаривают, что Янтимиров смог быстро собрать себе единомышленников одним из которых стал биатлонист, мастер спорта СССР Виктор Белянин, которого позже называли “серым кардиналом” группировки.
«Десятки» боялись все, в то время нужно было либо иметь знакомых в этой группировке, которые бы вступились за тебя, либо вообще с ними не пересекаться и не переходить дорогу. По городу все ходили по двое, по трое, чтобы было безопаснее, потому было реально страшно
ОПГ “Десятка” преимущественно состояла из молодых спортсменов. Белянин, уйдя из большого спорта, в те времена зарабатывал на кладбищенском бизнесе — его бригада копала могилы на Червишевском кладбище под Тюменью. Вскоре на фоне общих интересов и профессии к ОПГ присоединился Саша Солоник из “Курганской ОПГ”, считавшийся профессиональным киллером. Заручившись его поддержкой Белянин, как поговаривают тюменцы, устраняет лидеров “Десятки” и сам становится главой ОПГ.
Киллер стрелял в одного из тогдашних лидеров “Десятки” Мамонта и попал в цель. Считается, что заказал выстрел именно Белянин. Позже убивают Ляхова, который тоже был у руля этой ОПГ. После этого находят труп еще одного лидера «Десятки» Чагина, потом умирает последний из лидеров - Тучин
Так к 1994 году Солоник и его ОПГ "Курганская" входят в состав "Солнцевской" ОПГ, что расширяет полномочия и влияние “Десятки”. В то время ходило много слухов о том, что эту группировку поддерживает губернатор Леонид Рокецкий.
Все тогда говорили о том, что он на короткой ноге с бандитами. Время такое было, непростое
Однако сам Рокецкий связь с “Десяткой” отрицал.
После расширения ОПГ “Десятка”решила сменить вектор развития и перейти от мелкого рэкета и кладбищенского бизнеса в нефтяную сферу. Тогда члены “Десятки” закупают серьезное оружие, чтобы устранить помехи на пути к восхождению на нефтяной олимп. Стоит отметить, что в 90-е в Тюмени “смотрящим” за городом был Юрий Тишенков по прозвищу "Ганс". Он и ряд крупных авторитетов также занимались развитием нефтяного бизнеса. Поговаривают, что “Ганс” работал и с некоторыми крупными фигурами “Лукойла”. “Десятке” во главе с Беляниным удалось заручиться его поддержкой и наладить сотрудничество.
Так в в 90-е годы ОПГ “Десятка” получает контроль над всей Тюменью и еще рядом нефтяных месторождений ХМАО-Югры, полностью вытеснив местных "воров" и устраняя всех неугодных.
Но криминальный мир жесток, а потому к 1995-му году Белянина убивают тремя выстрелами из пистолета на пороге его же квартиры. Существует версия, что его убили союзники. После этого след “Десятки” размывается, хотя бытует версия, что ОПГ существует и по сей день.
Еще одной известной бандой была «Бригада Фарида», сформированная в 1995 году, как раз после смерти Белянина. Говорят, что ОПГ собрал Фарид Давлятчин и изначально “бригада” занималась нападениями на тюменских водителей. Все волевые решение принимал именно Давлятчин, также он был держателем “общака”.
“Ходили слухи, что они переодевались в полицейских и тормозили водителей, вымогая деньги. Мне знакомый рассказал, что его как-то так остановили, пистолет к виску приставили, а в машине жена его была, она все деньги и золото отдала и тогда их отпустили”, - говорит тюменец Олег Л.
Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что в 1995 году “Бригада Фарида”, переодетая в костюмы дорожных инспекторов напала на машину инкассаторов. Бандиты в упор расстреляли водителя и пассажиров, после чего забрали около 340 тысяч деноминированных рублей, что составляло 74 582,5$ по курсу 1995 года. Но одному из них удалось выжить и он сообщил правоохранителям о нападении.
По данным следствия, помимо вымогательств и избиений участники преступной группировки запугивали жертв уголовной ответственностью за якобы распространение наркотиков.
Но и этот эпизод не смог остановить банду. О них позже снова услышали в 1996 году при разбойном нападении на несколько фур. Позже, как писали в местных газетах, бандиты «прошлись» по административному зданию АООТ «Тюменьэлектросетьстрой»: убили охранника, взломали монтировками запоры в кассовое помещение, забрали из сейфа 1,7 миллиона рублей, а также 15 миллионов рублей, принадлежавших ТОО «Ирбис-93».Также они взломали дверные запоры в помещении ИЧП «Авто-лига», похитили три водных мотоцикла, лодочный мотор, бензопилу и другое имущество на общую сумму 13,3 миллиона рублей.
В октябре 1998 года банда ограбила склад одной из фирм на 609 тысяч рублей, еще через два месяца — выставочный зал АОЗТ «Деозал», где было украдено более полумиллиона, в 1999-м члены «бригады Фарида» продолбили ломами заложенное кирпичом окно, проникли в помещение магазина «Монро», где похитили три компьютера, копировальный аппарат, большое количество деталей, запасных частей, оборудования, расходных материалов и автокосметики для автомобилей. Так продолжалось до 2002 года.
Тогда Давлятчин решил на некоторое время перенести преступную деятельность руководимой им банды в Екатеринбург и стал проворачивать аналогичные преступления там. Однажды Давлятчин решил ограбить банк, точнее расчетно-кассовый центр в селе Нижняя Тавда, откуда члены ОПГ вынесли более 264 тысяч рублей.
Но один из планов ОПГ все же был сорван. В 2003 году при организации еще одного вооруженного ограбления Давлятчин и шестеро его товарищей устроили засаду на трассе Тюмень - Ирбит, однако на сходку неожиданно прибыли и сотрудники милиции, решившие проверить документы у сидевших в украденной “Ниве” членов ОПГ. Машина рванула со стоянки и началась погоня.
Тогда в перестрелке был смертельно ранен инспектор ДПС, но фигурантов удалось поймать.
Уголовное дело “Банды Фарида” составило 116 томов, обвинительное заключение в суде оглашали четыре дня. В обвинении фигурировали 10 фамилий, однако известно, что членов ОПГ было кратно больше. Им дали сроки от 7 до 25 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Известный в 90-е годы киллер родился в Кургане в семье работника локомотивного депо и медика. Он поступал в местный строительный техникум, но был отчислен за аморальное поведение. Примечательно, что с 1983 года Солоник недолгое время работал в патрульно-постовой службе милиции в родном городе, куда он устроился после службы в армии.
В 1985 году он был уволен за самовольное оставление маршрута и «за дискредитацию звания сотрудника милиции», “Македонского” тогда обвинили в нескольких эпизодах изнасилований, через несколько лет выяснится, что с 1983 по 1987 он изнасиловал более 50 человек.
После службы в милиции Солоник пошел работать на городское кладбище, где и познакомился с авторитетами “Курганской ОПГ”. Здесь-то и пригодились его армейские навыки, где Солоника научили искусно стрелять.
В 1990-м Солоник совершил первое заказное убийство — в Тюмени им был убит лидер ишимской ОПГ Николай Причинич. Уже к концу 90-го года Македонский стал «штатным киллером» курганской преступной группировки. Известно, что после этого он стал работать со многими группировками в России и зарабатывать заказными убийствами. Так продолжалось до 1994-го года, тогда Солоника задержали, но в комнате милиции, киллер внезапно достал самозарядный пистолет «Глок 17» и расстрелял в упор троих милиционеров и одного частного охранника. Убегая, он пытался отстреливаться от подоспевших охранников, но ни разу не попал, а сам был ранен в почку.
Во время лечения Солоник признался в ряде убийств, позже он стал рассказывать о своей причастности к самым громким преступлениям в России. Всего в деле Македонского было 30 эпизодов. После побега из следственного изолятора был задушен вместе со своей подругой моделью Светланой Котовой ореховскими бандитами в 1997 году.
Об этом авторитете, занявшим в свое время пост смотрящего за Тюменью известно мало. Многие тюменцы, жившие в 90-е говорят о том, что его в лицо мало кто видел, но кличку знали все и людей, связанных с Патрушонком, боялись.
Куски его биографии открываются только сейчас, когда в тюменском суде рассматривают его уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), организацию преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ), 15 эпизодов вымогательства, совершенного организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).
Как рассказал Патрушев в суде, его на должность смотрящего назначил Игорь Зятков, по прозвищу “Зятёк”. Также из криминальных сводок следует, что Патрушев в составе ОПГ зарабатывал на проститутках, с которых и вымогал деньги.
Этот авторитет был ишимским “положенцем”, ему почетное в преступном мире звание также дал Зятьков. Его прозвище аналогично тому, что носил криминальный авторитет более ранних годов Василий Пивоваров, которого звали грозой воров.
Но ишимский бандит оказался менее популярным, а потому о его биографии известно не так много. Он также занимался грабежом и вел дела с проститутками, за что ему вменяют уголовную статью, которую в совокупности со статьями Патрушонка сейчас рассматривают в тюменском суде.
Владимир Зятьков родился в Ишиме, уже в 18 лет он отправился в колонию за хулиганство. Зятек после этого почти не выходил на волю 20 лет - до 1992 года. Он получил пару мелких сроков за хищение госимущества, а в 1977 году сел за тяжкие телесные. В 1992 году Зятьков был коронован ворами Вовой Черным и Джемом в Нефтеюганске. С этого дня и начинается его карьера смотрящего за Югрой. Но после череды убийств, расправ и “несчастных случаев” Зятек, славившийся жестокость и хитростью, остался единственным классическим авторитетом в Западной Сибири.
Ему удавалось не только пережить криминальные войны 90-х, но и после 1992 года ни разу не быть привлеченным к уголовной ответственности. А потому о его делах в криминальном мире обычным смертным известно мало. Но в 2020 году катер, на котором катался уже постаревший Зятёк попал в аварию, в результате которой один из самых известных “воров в законе” погиб. На его похороны слетелись со многих регионов России, класть венки было некуда, в последний путь Зятька провожали сотни людей.