Nashgorod.ru представляет

Банды и криминальные авторитеты Тюменской области

В 90-е годы буквально в каждом регионе России существовали преступные группировки и криминальные авторитеты. Многие из тех, что вели деятельность в Тюменской области оказывали влияние и на другие регионы, считаясь особенно влиятельными. Причем ходят слухи, что криминальный мир жив до сих пор, а некоторых фигурантов и на сегодняшний день так и не нашли, и их жизнь полна загадок и тайн. “Наш город” открывает страницы кровавой и преступной истории Тюменской области.


* АУЕ — экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

— Нам нельзя дальше терпеть такое положение, которое сложилось у нас в городе с общественным порядком, надо принимать решительные меры, а то ведь дело дошло до того, что идешь в кино – и оглядываешься, как бы кто не сунул в бок, или не снял костюм, не оскорбил. Есть у нас на Никелькомбинате ремесленное училище №1. Учащиеся этого училища хулиганят. Их государство кормит, обувает, одевает… Однажды мы с женой в сумерках услышали шум, посмотрели – стоит человек, весь окровавленный. Оказывается, он приехал к отцу со второго участка, был выпивши, и на него напали учащиеся, избили.

Стенограмма выступления депутата Евмененко

— Идет какой-нибудь мальчишка, и вы идете с женой или знакомыми. За спиной раздается нецензурщина, и настроение у вас испорчено! А некоторые подобные лица говорят сальности проходящей мимо женщине.

Стенограмма выступления депутата Ефимова

— Со стороны милиции никаких мер не принимается. Мне неоднократно приходилось видеть: идут девчата, и вот к ним пристают хулиганы, сквернословят, обзывают их, а в этот момент мимо проходят сотрудники милиции, все это видят и слышат – и отходят в сторону, они боятся их, хулиганов.

Евмененко - начальнику УВД

— На днях у нас было партийное собрание, и после этого собрания мы пошли по домам толпой, потому что женщины одни боятся идти!

Стенограмма выступления депутата Комова

ОПГ
«Десятка»

Это одна из самых “кровавых” группировок, существовавших в Тюменской области. Ее основателем многие считают авторитета Тюмени 90-х годов Рашида Янтимирова. Банда была сформирована в 90-х в фотоателье № 10, из-за чего и получила свое название.

Рашид Янтимиров

Поговаривают, что Янтимиров смог быстро собрать себе единомышленников одним из которых стал биатлонист, мастер спорта СССР Виктор Белянин, которого позже называли “серым кардиналом” группировки.

Виктор Белянин

«Десятки» боялись все, в то время нужно было либо иметь знакомых в этой группировке, которые бы вступились за тебя, либо вообще с ними не пересекаться и не переходить дорогу. По городу все ходили по двое, по трое, чтобы было безопаснее, потому было реально страшно

ОПГ “Десятка” преимущественно состояла из молодых спортсменов. Белянин, уйдя из большого спорта, в те времена зарабатывал на кладбищенском бизнесе — его бригада копала могилы на Червишевском кладбище под Тюменью. Вскоре на фоне общих интересов и профессии к ОПГ присоединился Саша Солоник из “Курганской ОПГ”, считавшийся профессиональным киллером. Заручившись его поддержкой Белянин, как поговаривают тюменцы, устраняет лидеров “Десятки” и сам становится главой ОПГ.

Александр Солоник

Киллер стрелял в одного из тогдашних лидеров “Десятки” Мамонта и попал в цель. Считается, что заказал выстрел именно Белянин. Позже убивают Ляхова, который тоже был у руля этой ОПГ. После этого находят труп еще одного лидера «Десятки» Чагина, потом умирает последний из лидеров - Тучин

Так к 1994 году Солоник и его ОПГ "Курганская" входят в состав "Солнцевской" ОПГ, что расширяет полномочия и влияние “Десятки”. В то время ходило много слухов о том, что эту группировку поддерживает губернатор Леонид Рокецкий.

Все тогда говорили о том, что он на короткой ноге с бандитами. Время такое было, непростое

Однако сам Рокецкий связь с “Десяткой” отрицал.

После расширения ОПГ “Десятка”решила сменить вектор развития и перейти от мелкого рэкета и кладбищенского бизнеса в нефтяную сферу. Тогда члены “Десятки” закупают серьезное оружие, чтобы устранить помехи на пути к восхождению на нефтяной олимп. Стоит отметить, что в 90-е в Тюмени “смотрящим” за городом был  Юрий Тишенков по прозвищу "Ганс". Он и ряд крупных авторитетов также занимались развитием нефтяного бизнеса. Поговаривают, что “Ганс” работал и с некоторыми крупными фигурами “Лукойла”. “Десятке” во главе с Беляниным удалось заручиться его поддержкой и наладить сотрудничество.

Так в в 90-е годы ОПГ “Десятка” получает контроль над всей Тюменью и еще рядом нефтяных месторождений ХМАО-Югры, полностью вытеснив местных "воров" и устраняя всех неугодных.

Но криминальный мир жесток, а потому к 1995-му году Белянина убивают тремя выстрелами из пистолета на пороге его же квартиры. Существует версия, что его убили союзники. После этого след “Десятки” размывается, хотя бытует версия, что ОПГ существует и по сей день.

Бригада
ФАРИДА

18+

Еще одной известной бандой была «Бригада Фарида», сформированная в 1995 году, как раз после смерти Белянина. Говорят, что ОПГ собрал Фарид Давлятчин и изначально “бригада” занималась нападениями на тюменских водителей. Все волевые решение принимал именно Давлятчин, также он был держателем “общака”.

Фарид Давлятчин

“Ходили слухи, что они переодевались в полицейских и тормозили водителей, вымогая деньги. Мне знакомый рассказал, что его как-то так остановили, пистолет к виску приставили, а в машине жена его была, она все деньги и золото отдала и тогда их отпустили”, - говорит тюменец Олег Л.

Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что в 1995 году “Бригада Фарида”, переодетая в костюмы дорожных инспекторов напала на машину инкассаторов. Бандиты в упор расстреляли водителя и пассажиров, после чего забрали около 340 тысяч деноминированных рублей, что составляло 74 582,5$ по курсу 1995 года. Но одному из них удалось выжить и он сообщил правоохранителям о нападении.

По данным следствия, помимо вымогательств и избиений участники преступной группировки запугивали жертв уголовной ответственностью за якобы распространение наркотиков.

Но и этот эпизод не смог остановить банду. О них позже снова услышали в 1996 году при разбойном  нападении на несколько фур. Позже, как писали в местных газетах,  бандиты «прошлись» по административному зданию АООТ «Тюменьэлектросетьстрой»: убили охранника, взломали монтировками запоры в кассовое помещение, забрали из сейфа 1,7 миллиона рублей, а также 15 миллионов рублей, принадлежавших ТОО «Ирбис-93».Также они взломали дверные запоры в помещении ИЧП «Авто-лига», похитили три водных мотоцикла, лодочный мотор, бензопилу и другое имущество на общую сумму 13,3 миллиона рублей.

В октябре 1998 года банда ограбила склад одной из фирм на 609 тысяч рублей, еще через два месяца — выставочный зал АОЗТ «Деозал», где было украдено более полумиллиона, в 1999-м члены «бригады Фарида» продолбили ломами заложенное кирпичом окно, проникли в помещение магазина «Монро», где похитили три компьютера, копировальный аппарат, большое количество деталей, запасных частей, оборудования, расходных материалов и автокосметики для автомобилей. Так продолжалось до 2002 года.

Тогда Давлятчин решил на некоторое время перенести преступную деятельность руководимой им банды в Екатеринбург и стал проворачивать аналогичные преступления там. Однажды Давлятчин решил ограбить банк, точнее расчетно-кассовый центр в селе Нижняя Тавда, откуда члены ОПГ вынесли более 264 тысяч рублей.

Но один из планов ОПГ все же был сорван.  В 2003 году при организации еще одного вооруженного ограбления Давлятчин и шестеро его товарищей устроили засаду на трассе Тюмень - Ирбит, однако на сходку неожиданно прибыли и сотрудники милиции, решившие проверить документы у сидевших в украденной “Ниве” членов ОПГ. Машина рванула со стоянки и началась погоня.

Тогда в перестрелке был смертельно ранен инспектор ДПС, но фигурантов удалось поймать.

Уголовное дело “Банды Фарида” составило 116 томов, обвинительное заключение в суде оглашали четыре дня. В обвинении фигурировали 10 фамилий, однако известно, что членов ОПГ было кратно больше. Им дали сроки от 7 до 25 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

АЛЕКСАНДР “Македонский”
Солоник

Известный в 90-е годы киллер родился в Кургане в семье работника локомотивного депо и медика. Он поступал  в местный строительный техникум, но был отчислен за аморальное поведение. Примечательно, что с 1983 года Солоник недолгое время работал в патрульно-постовой службе милиции в родном городе, куда он устроился после службы в армии.

В 1985 году он был уволен за самовольное оставление маршрута и «за дискредитацию звания сотрудника милиции», “Македонского” тогда обвинили в нескольких эпизодах изнасилований, через несколько лет выяснится, что с 1983 по 1987 он изнасиловал более 50 человек.

После службы в милиции Солоник пошел работать на городское кладбище, где и познакомился с авторитетами “Курганской ОПГ”. Здесь-то и пригодились его армейские навыки, где Солоника научили искусно стрелять.

В 1990-м Солоник совершил первое заказное убийство — в Тюмени им был убит лидер ишимской ОПГ Николай Причинич. Уже к концу 90-го года Македонский стал «штатным киллером» курганской преступной группировки. Известно, что после этого он стал работать со многими группировками в России и зарабатывать заказными убийствами. Так продолжалось до 1994-го года, тогда Солоника задержали, но в комнате милиции, киллер внезапно достал самозарядный пистолет «Глок 17» и расстрелял в упор троих милиционеров и одного частного охранника. Убегая, он пытался отстреливаться от подоспевших охранников, но ни разу не попал, а сам был ранен в почку.

Во время лечения Солоник признался в ряде убийств, позже он стал рассказывать о своей причастности к самым громким преступлениям в России. Всего в деле Македонского было 30 эпизодов. После побега из следственного изолятора был задушен вместе со своей подругой моделью Светланой Котовой ореховскими бандитами в 1997 году.

Сергей “Патрушонок”
 Патрушев

Об этом авторитете, занявшим в свое время пост смотрящего за Тюменью известно мало. Многие тюменцы, жившие в 90-е говорят о том, что его в лицо мало кто видел, но кличку знали все и людей, связанных с Патрушонком, боялись.

Куски его биографии открываются только сейчас, когда в тюменском суде рассматривают его уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ), организацию преступного сообщества (ч. 4 ст. 210 УК РФ), 15 эпизодов вымогательства, совершенного организованной группой (п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Как рассказал Патрушев в суде, его на должность смотрящего назначил Игорь Зятков, по прозвищу “Зятёк”. Также из криминальных сводок следует, что Патрушев в составе ОПГ зарабатывал на проститутках, с которых и вымогал деньги.

Григорий “Васька Пивовар”
 Пивоваров

Этот авторитет был ишимским “положенцем”, ему почетное в преступном мире звание также дал Зятьков. Его прозвище аналогично тому, что носил криминальный авторитет более ранних годов Василий Пивоваров, которого звали грозой воров.

Но ишимский бандит оказался менее популярным, а потому о его биографии известно не так много. Он также занимался грабежом и вел дела с проститутками, за что ему вменяют уголовную статью, которую в совокупности со статьями Патрушонка сейчас рассматривают в тюменском суде.

Владимир “Зятек”
 Зятьков

Владимир Зятьков родился в Ишиме, уже в 18 лет он отправился в колонию за хулиганство. Зятек после этого почти не выходил на волю 20 лет - до 1992 года. Он получил пару мелких сроков за хищение госимущества, а в 1977 году сел за тяжкие телесные. В 1992 году Зятьков был коронован ворами Вовой Черным и Джемом в Нефтеюганске. С этого дня и начинается его карьера смотрящего за Югрой. Но после череды убийств, расправ и “несчастных случаев” Зятек, славившийся  жестокость и хитростью, остался единственным классическим авторитетом в Западной Сибири.

Ему удавалось не только пережить криминальные войны 90-х, но и после 1992 года ни разу не быть привлеченным к уголовной ответственности. А потому о его делах в криминальном мире обычным смертным известно мало. Но в 2020 году катер, на котором катался уже постаревший Зятёк попал в аварию, в результате которой один из самых известных “воров в законе” погиб. На его похороны слетелись со многих регионов России, класть венки было некуда, в последний путь Зятька провожали сотни людей.

Владимир Зятьков