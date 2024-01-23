Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что в 1995 году “Бригада Фарида”, переодетая в костюмы дорожных инспекторов напала на машину инкассаторов. Бандиты в упор расстреляли водителя и пассажиров, после чего забрали около 340 тысяч деноминированных рублей, что составляло 74 582,5$ по курсу 1995 года. Но одному из них удалось выжить и он сообщил правоохранителям о нападении.



По данным следствия, помимо вымогательств и избиений участники преступной группировки запугивали жертв уголовной ответственностью за якобы распространение наркотиков.



Но и этот эпизод не смог остановить банду. О них позже снова услышали в 1996 году при разбойном нападении на несколько фур. Позже, как писали в местных газетах, бандиты «прошлись» по административному зданию АООТ «Тюменьэлектросетьстрой»: убили охранника, взломали монтировками запоры в кассовое помещение, забрали из сейфа 1,7 миллиона рублей, а также 15 миллионов рублей, принадлежавших ТОО «Ирбис-93».Также они взломали дверные запоры в помещении ИЧП «Авто-лига», похитили три водных мотоцикла, лодочный мотор, бензопилу и другое имущество на общую сумму 13,3 миллиона рублей.



В октябре 1998 года банда ограбила склад одной из фирм на 609 тысяч рублей, еще через два месяца — выставочный зал АОЗТ «Деозал», где было украдено более полумиллиона, в 1999-м члены «бригады Фарида» продолбили ломами заложенное кирпичом окно, проникли в помещение магазина «Монро», где похитили три компьютера, копировальный аппарат, большое количество деталей, запасных частей, оборудования, расходных материалов и автокосметики для автомобилей. Так продолжалось до 2002 года.



Тогда Давлятчин решил на некоторое время перенести преступную деятельность руководимой им банды в Екатеринбург и стал проворачивать аналогичные преступления там. Однажды Давлятчин решил ограбить банк, точнее расчетно-кассовый центр в селе Нижняя Тавда, откуда члены ОПГ вынесли более 264 тысяч рублей.



Но один из планов ОПГ все же был сорван. В 2003 году при организации еще одного вооруженного ограбления Давлятчин и шестеро его товарищей устроили засаду на трассе Тюмень - Ирбит, однако на сходку неожиданно прибыли и сотрудники милиции, решившие проверить документы у сидевших в украденной “Ниве” членов ОПГ. Машина рванула со стоянки и началась погоня.



Тогда в перестрелке был смертельно ранен инспектор ДПС, но фигурантов удалось поймать.



Уголовное дело “Банды Фарида” составило 116 томов, обвинительное заключение в суде оглашали четыре дня. В обвинении фигурировали 10 фамилий, однако известно, что членов ОПГ было кратно больше. Им дали сроки от 7 до 25 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.