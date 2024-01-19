В Тюменской области школа заплатит 40 тысяч ученику за его травму на физкультуре

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Инцидент произошел в феврале прошлого года. В результате травмирования у 10-летнего школьника был диагностирован закрытый перелом костей правой руки.
«Суд утвердил мировое соглашение по иску прокурора района, согласно которому школа выплатит несовершеннолетнему компенсацию в размере 40 тыс. рублей», — отмечено в релизе.
Ранее суд обязал владельца парка развлечений в тюменском ТРЦ заплатить 50 тыс. рублей мальчику, пострадавшему на одном из аттракционов. Также бизнесмену за происшествие присужден штраф.