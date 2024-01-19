nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

В Тюменской области школа заплатит 40 тысяч ученику за его травму на физкультуре

В Тюменской области школа заплатит 40 тысяч ученику за его травму на физкультуре

19 января 2024, 11:16
Фото: 1MI
Прокуратура Голышмановского района в ходе надзорной проверки выявила факт травмирования ученика в одной из местных школ. Выяснилось, что ребенок повредил руку на уроке физкультуры, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. В результате травмирования у 10-летнего школьника был диагностирован закрытый перелом костей правой руки.

«Суд утвердил мировое соглашение по иску прокурора района, согласно которому школа выплатит несовершеннолетнему компенсацию в размере 40 тыс. рублей», — отмечено в релизе.

Ранее суд обязал владельца парка развлечений в тюменском ТРЦ заплатить 50 тыс. рублей мальчику, пострадавшему на одном из аттракционов. Также бизнесмену за происшествие присужден штраф.

Читайте также:
Власти Тюмени опровергли сообщения о готовящейся забастовке водителей автобусовТюменская прокуратура проверит информацию о готовящейся забастовке маршрутчиков19 тюменцев с психическими расстройствами лишили водительских прав
#Общество#Ирина Швецова#Прокуратура#Возмещение ущерба#Ущерб
Подпишитесь
«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?
Сегодня, 06:32
Тест «От греха подальше»: знаете ли вы, чего нельзя делать в Крещенские праздники
Сегодня, 07:51
В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею
Вчера, 07:06
Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом
Вчера, 10:13
«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?
Вчера, 05:18
«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО
Сегодня, 08:25