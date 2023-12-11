В Тюмени 8-летний мальчик сломал стопу в парке развлечений ТРЦ «Матрешка»

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Происшествие со школьником случилось в июне этого года в парке развлечений торгового-развлекательном центре «Матрешка». При спрыгивании с одного из элементов
аттракциона «Бассейн с полосой препятствий» он получил закрытый перелом кости левой стопы.
«Проверка, которую прокуратура провела по заявлению матери пострадавшего, показала, что аниматор-оператор парка развлечений ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в части контроля за соблюдением детьми правил поведения, что привело к травме», — пояснили в ведомстве.
Ранее «Наш город» узнал, почему в Тюменской области не наказывают водителей, сбивших детей. Нарушители ПДД находятся на свободе, пока пострадавшие по их вине, лежат с тяжелыми травмами в больницах.