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В Тюмени 8-летний мальчик сломал стопу в парке развлечений ТРЦ «Матрешка»

В Тюмени 8-летний мальчик сломал стопу в парке развлечений ТРЦ «Матрешка»

11 декабря 2023, 13:07
Фото: 1MI
Владельца парка развлечений ТРЦ «Матрешка» суд обязал компенсировать моральный вред 8-летнему мальчику за травму, полученную им на одном из аттракционов. Сумма выплаты составила 50 тыс. рублей, также на предпринимателя наложен штраф — 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Происшествие со школьником случилось в июне этого года в парке развлечений торгового-развлекательном центре «Матрешка». При спрыгивании с одного из элементов
аттракциона «Бассейн с полосой препятствий» он получил закрытый перелом кости левой стопы.

«Проверка, которую прокуратура провела по заявлению матери пострадавшего, показала, что аниматор-оператор парка развлечений ненадлежащим образом исполнял свои обязанности в части контроля за соблюдением детьми правил поведения, что привело к травме», — пояснили в ведомстве.


Ранее «Наш город» узнал, почему в Тюменской области не наказывают водителей, сбивших детей. Нарушители ПДД находятся на свободе, пока пострадавшие по их вине, лежат с тяжелыми травмами в больницах.

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