В Тобольске готовятся к открытию года Менделеева

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
8 февраля исполняется 190 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева. В честь этого рабочая группа разработала план мероприятий, куратором которых выступает Василий Кожедуб.
Он предложил провести открытие года Менделеева в холле дома культуры «Синтез». Там будет организована выставка, посвященная жизни и научной деятельности ученого.
Экспозицию составят архивные фотографии, книжные издания и музейные экспонаты. Там же планируется провести встречу с историками и научными деятелями.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени впервые представят выставку творческого объединения из Санкт-Петербурга «Безнадежные живописцы». На выставке будет работать экскурсовод, который расскажет о работах творцов.