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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

В Тобольске работают над открытием года Менделеева

В Тобольске готовятся к открытию года Менделеева

17 января 2024, 06:03
Фото: 1MI

В Тобольске работают над открытием года Менделеева

Рабочая группа разработала план мероприятий на 2024 год. Они будут направлены на вовлечение жителей города в историю региона.

8 февраля исполняется 190 лет со дня рождения Дмитрия Менделеева. В честь этого рабочая группа разработала план мероприятий, куратором которых выступает Василий Кожедуб.

Он предложил провести открытие года Менделеева в холле дома культуры «Синтез». Там будет организована выставка, посвященная жизни и научной деятельности ученого.

Экспозицию составят архивные фотографии, книжные издания и музейные экспонаты. Там же планируется провести встречу с историками и научными деятелями.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени впервые представят выставку творческого объединения из Санкт-Петербурга «Безнадежные живописцы». На выставке будет работать экскурсовод, который расскажет о работах творцов.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Выставка#Ученые#Выставки#Мероприятия#Дмитрий Менделеев#Любовь Селезнева
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