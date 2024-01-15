Тюменцам покажут 40 уникальных работ в рамках выставки «Безнадежные живописцы».

По выходным на выставке будет работать работает экскурсовод, который расскажет об основных направлениях искусства и работах творцов. Бесплатная экскурсия для всех желающих пройдет 20 января. Всем, кто хочет попасть на мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться.