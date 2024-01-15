Тюменцам покажут 40 уникальных работ в рамках выставки «Безнадежные живописцы».

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В рамках экспозиции горожанам покажут произведения искусства, которые показывают связь языка красок с реальными переживаниями человека. Работы живописцев впервые представлены в Тюмени.
По выходным на выставке будет работать работает экскурсовод, который расскажет об основных направлениях искусства и работах творцов. Бесплатная экскурсия для всех желающих пройдет 20 января. Всем, кто хочет попасть на мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов исполнил желание десятилетнего жителя Тюмени Савелия. Школьник мечтал побывать в «Союзмультпарке». Благодаря благотворительной акции «Елка желаний» его мечта исполнилась.