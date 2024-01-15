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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Тюменцам покажут 40 уникальных работ в рамках выставки «Безнадежные живописцы».

Тюменцам покажут 40 уникальных работ в рамках выставки «Безнадежные живописцы»

15 января 2024, 12:16
Фото: 1MI
Тюменцам покажут 40 уникальных работ в рамках выставки «Безнадежные живописцы».
В Тюмени будет впервые представлена выставка творческого объединения из Санкт-Петербурга «Безнадежные живописцы». В рамках мероприятия будет показано 40 работ разных авторов, работающих в направлении живописи и графики.

В рамках экспозиции горожанам покажут произведения искусства, которые показывают связь языка красок с реальными переживаниями человека. Работы живописцев впервые представлены в Тюмени.

По выходным на выставке будет работать работает экскурсовод, который расскажет об основных направлениях искусства и работах творцов. Бесплатная экскурсия для всех желающих пройдет 20 января. Всем, кто хочет попасть на мероприятие необходимо предварительно зарегистрироваться.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что глава Министерства природных ресурсов России Александр Козлов исполнил желание десятилетнего жителя Тюмени Савелия. Школьник мечтал побывать в «Союзмультпарке». Благодаря благотворительной акции «Елка желаний» его мечта исполнилась.

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#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Выставка#Выставки#Культурабудущего#Алиса Вернер
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