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Глава СКР взял на контроль проблему двух тюменских сестер-сирот, оставшихся без жилья

Глава СКР взял на контроль проблему двух тюменских сестер-сирот, оставшихся без жилья

16 января 2024, 16:55
Фото: 1MI
Две сестры со статусом сироты из Тюменской области остались без жилья. Местные чиновники отказали им в постановке на льготную очередь. Решить их проблему тюменки через соцсеть попросили главу СКР Александра Бастрыкина.

Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о необеспечении положенным по закону жильем сестер в Тюменской области, являющихся сиротами

«С 2005 года девушкам присвоен статус сирот, однако в постановке на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, им отказано по причине наличия закрепленного за ними домовладения, которое находится в аварийном состоянии», — сообщили в пресс-службе главка Следкома.

Управление СКР по Тюменской области уже начало проверку по факту обращения сестер. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Несколькими днями ранее Александр Бастрыкин поручил проверить тюменскую инфекционную больницу, на которую пожаловались местные жители.

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#Общество#Ирина Швецова#Бастрыкин Александр
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