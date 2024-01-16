Глава СКР взял на контроль проблему двух тюменских сестер-сирот, оставшихся без жилья

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Глава СК России поставил на контроль проверку по обращению о необеспечении положенным по закону жильем сестер в Тюменской области, являющихся сиротами
«С 2005 года девушкам присвоен статус сирот, однако в постановке на учет лиц, нуждающихся в обеспечении жильем, им отказано по причине наличия закрепленного за ними домовладения, которое находится в аварийном состоянии», — сообщили в пресс-службе главка Следкома.
Управление СКР по Тюменской области уже начало проверку по факту обращения сестер. Ее ход поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.
Несколькими днями ранее Александр Бастрыкин поручил проверить тюменскую инфекционную больницу, на которую пожаловались местные жители.