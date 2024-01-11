Глава СКР отреагировал на жалобы жителей Тобольска, в доме которых взорвался газ

Кроме того, до сих пор жильцы дома, среди которых есть пожилые люди, дети и инвалиды, не получили материальную компенсацию. Также тоболяки заявляют, что в здании незаконно возведены мансарды, что создает дополнительную нагрузку на фундамент, а в квартирах появились трещины. Проживание в таких условиях небезопасно.