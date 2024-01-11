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Глава СКР отреагировал на жалобы жителей Тобольска, в доме которых взорвался газ

Глава СКР отреагировал на жалобы жителей Тобольска, в доме которых взорвался газ

11 января 2024, 17:21
Фото: Midjourney
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил тюменским следователям возбудить уголовное дело по обращению жителей Тобольска, дом которых пострадал от взрыва газа. По их словам, они до сих не получили обещанную компенсацию.

ЧП, о котором идет речь, произошло в октябре прошлого года на улице Семена Ремезова в Тобольске. В результате возгорания, к которому привел взрыв газа в одной из квартир, была уничтожена кровля здания. Во время тушения пожара строение было залито.

«Спустя две недели жильцам разрешили вернуться в свои квартиры без проведения работ по просушке дома, что повлекло повторное возгорание дома из-за короткого замыкания электропроводки и гибель человека», — отмечено в сообщении Информцентра СКР.

Кроме того, до сих пор жильцы дома, среди которых есть пожилые люди, дети и инвалиды, не получили материальную компенсацию. Также тоболяки заявляют, что в здании незаконно возведены мансарды, что создает дополнительную нагрузку на фундамент, а в квартирах появились трещины. Проживание в таких условиях небезопасно.

Руководитель СКР взял на контроль расследование уголовного дело по данным фактам.

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#Общество#Ирина Швецова#Бастрыкин Александр#Взрыв газа
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