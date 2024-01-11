Глава СКР отреагировал на жалобы жителей Тобольска, в доме которых взорвался газ

Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
ЧП, о котором идет речь, произошло в октябре прошлого года на улице Семена Ремезова в Тобольске. В результате возгорания, к которому привел взрыв газа в одной из квартир, была уничтожена кровля здания. Во время тушения пожара строение было залито.
«Спустя две недели жильцам разрешили вернуться в свои квартиры без проведения работ по просушке дома, что повлекло повторное возгорание дома из-за короткого замыкания электропроводки и гибель человека», — отмечено в сообщении Информцентра СКР.
Кроме того, до сих пор жильцы дома, среди которых есть пожилые люди, дети и инвалиды, не получили материальную компенсацию. Также тоболяки заявляют, что в здании незаконно возведены мансарды, что создает дополнительную нагрузку на фундамент, а в квартирах появились трещины. Проживание в таких условиях небезопасно.
Руководитель СКР взял на контроль расследование уголовного дело по данным фактам.