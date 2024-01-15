Тюменский хоккеист потерял сознание после столкновения во время матча

14 января на площадке спортивного комплекса «Хризотил» в Асбесте проводился матч между «Тюменским легионом» и местной командой. В ходе матча столкнулись два игрока, в результате чего 17-летний спортсмен из Тюмени получил травму головы и потерял сознание.