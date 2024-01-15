Тюменский хоккеист потерял сознание после столкновения во время матча

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14 января на площадке спортивного комплекса «Хризотил» в Асбесте проводился матч между «Тюменским легионом» и местной командой. В ходе матча столкнулись два игрока, в результате чего 17-летний спортсмен из Тюмени получил травму головы и потерял сознание.
Молодого человека сначала доставили в больницу Асбеста, а затем эвакуировали в Екатеринбург, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства при проведении спортивных мероприятий. Также будет установлено, насколько своевременно хоккеисту была оказана медицинская помощь.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменка пытается отсудить у стоматологии 10 миллионов рублей за неудачную операцию. Женщина страдает от ее последствий уже пять лет.