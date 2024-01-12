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Тюменка пытается отсудить у стоматологии 10 миллионов рублей за неудачную операцию

Тюменка пытается отсудить у стоматологии 10 миллионов рублей за неудачную операцию

12 января 2024, 06:40
Фото: 1MI
Жительница Тюмени пять лет страдает от головных болей после установки зубных имплантатов. Женщина считает, что вследствие операции началось воспаление тройничного нерва.

51-летняя Светлана обратилась в 2019 году в частную стоматологию с целью подлечить несколько зубов. Однако в клинике женщину убедили в том, что надо удалить шесть зубов и поставить на их место имплантаты за 200 тысяч рублей. После проведения операции у нее начались сильные головные боли.

«Адские боли начались сразу после установки протеза — спустя три дня после проведения операции», — рассказала Светлана Ural Mash.

В стоматологии ей помогать отказались. Врачи городской поликлиники № 12 поставили повреждение тройничного нерва. Тюменка обратилась в суд, но юристы стоматологической клиники попросили провести свою экспертизу — тут женщине придумали одну почку (хотя их у женщины две) и давление, чтобы объяснить боли. Светлане пришлось показывать УЗИ, чтобы развеять это. Потом эксперты списали всё на остеохондроз и менопаузу — как выяснилось позже, эти данные были взяты из выписки другой пациентки.

В течение пяти лет тюменка пыталась добиться справедливости, но безуспешно — суд оказался на стороне клиники. Вместо компенсации (просит 10 миллионов рублей) с неё взыскали 280 тысяч в пользу стоматологической клиники в счет возмещения судебных издержек.

Женщина обратилась в прокуратуру и Следственный комитет.

«Надеюсь, что Следственный комитет разберется в сложившейся ситуации. Так как нейропатия тройничного нерва на лицо. Кроме того, имеется информация о том, что есть еще пострадавшие пациенты данной стоматологии», — сообщила женщина Ural Mash.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить владелицу салона красоты, по вине которой пострадала одна из клиенток. Тюменка обратилась за подтяжкой кожи — за услугу она заплатила 7 500 рублей. В результате женщина получила тяжелые травмы, у нее развилась нейропатия.

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