Тюменка пытается отсудить у стоматологии 10 миллионов рублей за неудачную операцию

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
51-летняя Светлана обратилась в 2019 году в частную стоматологию с целью подлечить несколько зубов. Однако в клинике женщину убедили в том, что надо удалить шесть зубов и поставить на их место имплантаты за 200 тысяч рублей. После проведения операции у нее начались сильные головные боли.
«Адские боли начались сразу после установки протеза — спустя три дня после проведения операции», — рассказала Светлана Ural Mash.
В стоматологии ей помогать отказались. Врачи городской поликлиники № 12 поставили повреждение тройничного нерва. Тюменка обратилась в суд, но юристы стоматологической клиники попросили провести свою экспертизу — тут женщине придумали одну почку (хотя их у женщины две) и давление, чтобы объяснить боли. Светлане пришлось показывать УЗИ, чтобы развеять это. Потом эксперты списали всё на остеохондроз и менопаузу — как выяснилось позже, эти данные были взяты из выписки другой пациентки.
В течение пяти лет тюменка пыталась добиться справедливости, но безуспешно — суд оказался на стороне клиники. Вместо компенсации (просит 10 миллионов рублей) с неё взыскали 280 тысяч в пользу стоматологической клиники в счет возмещения судебных издержек.
Женщина обратилась в прокуратуру и Следственный комитет.
«Надеюсь, что Следственный комитет разберется в сложившейся ситуации. Так как нейропатия тройничного нерва на лицо. Кроме того, имеется информация о том, что есть еще пострадавшие пациенты данной стоматологии», — сообщила женщина Ural Mash.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени будут судить владелицу салона красоты, по вине которой пострадала одна из клиенток. Тюменка обратилась за подтяжкой кожи — за услугу она заплатила 7 500 рублей. В результате женщина получила тяжелые травмы, у нее развилась нейропатия.