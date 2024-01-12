Тюменка пытается отсудить у стоматологии 10 миллионов рублей за неудачную операцию

В стоматологии ей помогать отказались. Врачи городской поликлиники № 12 поставили повреждение тройничного нерва. Тюменка обратилась в суд, но юристы стоматологической клиники попросили провести свою экспертизу — тут женщине придумали одну почку (хотя их у женщины две) и давление, чтобы объяснить боли. Светлане пришлось показывать УЗИ, чтобы развеять это. Потом эксперты списали всё на остеохондроз и менопаузу — как выяснилось позже, эти данные были взяты из выписки другой пациентки.