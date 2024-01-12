На тюменской «трассе смерти» спасли замерших автомобилистов

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:04
Около двух часов ночи на 406 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе сломался автомобиль. Водителя и пассажиров доставили до ближайшего кемпинга.
Следующее ЧП произошло в три часа ночи на 167 километре трассы Тюмень — Омск. Спасатели пришли на помощь водителю «Хендая» из Пермского края. Мужчину сотрудники МЧС отогревали в своем транспорте.
Сейчас на трассах региона усилен контроль движения транспорта. Автомобилистов предупреждают об опасной погодной обстановке.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области появятся новые комплексы фотовидеофиксации. В прошлом году они работали в тестовом режиме.