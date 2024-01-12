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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:04

На трассах в Тюменской области спасли замерзших людей

На тюменской «трассе смерти» спасли замерших автомобилистов

12 января 2024, 06:02
Фото: 1MI

На трассах в Тюменской области спасли замерзших людей

За минувшие сутки помощь спасателей дважды понадобилась водителям, застрявшим на трассах региона. Два ЧП произошли глубокой ночью.

Около двух часов ночи на 406 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе сломался автомобиль. Водителя и пассажиров доставили до ближайшего кемпинга.

Следующее ЧП произошло в три часа ночи на 167 километре трассы Тюмень — Омск. Спасатели пришли на помощь водителю «Хендая» из Пермского края. Мужчину сотрудники МЧС отогревали в своем транспорте.

Сейчас на трассах региона усилен контроль движения транспорта. Автомобилистов предупреждают об опасной погодной обстановке.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области появятся новые комплексы фотовидеофиксации. В прошлом году они работали в тестовом режиме.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Автомобилисты#Новости тюмени#Трасса#Автомобили#Федеральная трасса#Спасатели#Любовь Селезнева
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