В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются метель и похолодание до -35

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Днем в воскресенье столбики термометров покажут -13.-21, ночью похолодает до -31, в Уватском районе до -35.
В понедельник, 15 января, на юге Тюменской области метеорологи прогнозируют морозную погоду без осадков. В дневные часы температура воздуха составит -14…-19, в темное время суток -17….-27.
В Тюмени утром 14 января столбики термометров покажут -28…-30, в течение дня потеплеет до -22…-25. В вечерние часы температура воздуха составит -16…-21. В течение дня вероятен небольшой снег, ветер до 5,5 м/с.
В первый рабочий день предстоящей недели синоптики обещают в Тюмени малооблачную погоду и -14…-15.