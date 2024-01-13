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В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются метель и похолодание до -35

13 января 2024, 09:57
Фото: 1MI

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Непогода обрушится на территорию юга региона в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков, 14 января, ожидаются снег, метель, ветер 6-11 м/с с порывами до 20 м/с.

Днем в воскресенье столбики термометров покажут -13.-21, ночью похолодает до -31, в Уватском районе до -35.

В понедельник, 15 января, на юге Тюменской области метеорологи прогнозируют морозную погоду без осадков. В дневные часы температура воздуха составит -14…-19, в темное время суток -17….-27.

В Тюмени утром 14 января столбики термометров покажут -28…-30, в течение дня потеплеет до -22…-25. В вечерние часы температура воздуха составит -16…-21. В течение дня вероятен небольшой снег, ветер до 5,5 м/с.

В первый рабочий день предстоящей недели синоптики обещают в Тюмени малооблачную погоду и -14…-15.

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