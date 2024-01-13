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Под Тюменью в аварии с бетономешалкой пострадали четыре человека

Под Тюменью бетономешалка врезалась в легковушку. Пострадали четыре человека

13 января 2024, 08:14
Фото: 1MI

Под Тюменью в аварии с бетономешалкой пострадали четыре человека

Четыре человека получили травмы в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем накануне на Велижанском тракте. На 6-м километре автомобильной дороги столкнулись ВАЗ 2107 и бетономешалка.
Сюжет
ДТП

Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. По предварительны данным, 29-летний водитель ВАЗа двигался в прямом направлении, автобетоносмеситель на перекрёстке поворачивал налево и не пропустил легковой автомобиль.

В результате ДТП травмы получили водитель легковушки и трое пассажиров, в том числе 15-летний подросток.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на Тобольском тракте с проезжей части в кювет слетел водитель маршрутки. Пассажиров в салоне автобуса в момент аварии не было, водитель не пострадал.

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