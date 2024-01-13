Под Тюменью бетономешалка врезалась в легковушку. Пострадали четыре человека

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Причиной аварии стало нарушение очередности проезда. По предварительны данным, 29-летний водитель ВАЗа двигался в прямом направлении, автобетоносмеситель на перекрёстке поворачивал налево и не пропустил легковой автомобиль.
В результате ДТП травмы получили водитель легковушки и трое пассажиров, в том числе 15-летний подросток.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня днем на Тобольском тракте с проезжей части в кювет слетел водитель маршрутки. Пассажиров в салоне автобуса в момент аварии не было, водитель не пострадал.