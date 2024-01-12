В Тюмени в праздник Крещения изменится расписание автобусных маршрутов

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
19 января маршруты под номерами 2, 14, 30, 37, 47, 54 и 64 будут курсировать до полуночи, сообщает администрация города.
От остановочного пункта «Строительный институт ТИУ» в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов № 14, 30 и 37 будет в 23:20, а маршрута №54 — в 23:32.
Маршрут №2 отправится от остановки «Детский сад №55» в 23:20, отправление маршрутов под номерами 47 и 64 от остановки «ул. Высотная» будет также в 23:20.
Помимо этого, на 18 и 19 января в схемы движения маршрутов № 129 и 152к включаются остановки «с/о „Радуга“» и «Дачи (с/о „Бирюсинка“)» в направлении из города.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 1 января отменили пять автобусных маршрутов. Все изменения связаны с введением пересадочного тарифа.