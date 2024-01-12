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Published Сегодня, 05:29

Modified Сегодня, 05:31

Updated Сегодня, 05:31

В праздник Крещения в Тюмени изменится расписание маршрутов автобусов

В Тюмени в праздник Крещения изменится расписание автобусных маршрутов

12 января 2024, 05:29
Фото: 1MI

В праздник Крещения в Тюмени изменится расписание маршрутов автобусов

В праздничные дни в расписание добавят новые остановочные пункты. Также будет скорректировано время отправления автобусов.
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Автобус

19 января маршруты под номерами 2, 14, 30, 37, 47, 54 и 64 будут курсировать до полуночи, сообщает администрация города.

От остановочного пункта «Строительный институт ТИУ» в направлении микрорайонов последнее отправление маршрутов № 14, 30 и 37 будет в 23:20, а маршрута №54 — в 23:32.

Маршрут №2 отправится от остановки «Детский сад №55» в 23:20, отправление маршрутов под номерами 47 и 64 от остановки «ул. Высотная» будет также в 23:20.

Помимо этого, на 18 и 19 января в схемы движения маршрутов № 129 и 152к включаются остановки «с/о „Радуга“» и «Дачи (с/о „Бирюсинка“)» в направлении из города.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени с 1 января отменили пять автобусных маршрутов. Все изменения связаны с введением пересадочного тарифа.

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