«Кровь и полуголый мужчина»: в тюменскую многоэтажку ворвались силовики

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В чате жильцов ЖК «Мозаика Парк» сообщают о том, что рано утром из квартиры на втором этаже дома №6 бригада скорой помощи увезла женщину.
«На втором этаже под утро что-то произошло. Кровь была. Женщину увезли», — сообщают жильцы.
Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов в числе которых был ОМОН. Также жители дома заметили в их рядах генерала полиции. Сообщалось, что правоохранители якобы болгаркой вскрывали одну из квартир. Во время проведения мероприятий во двор посторонних не пускали, жильцов заводили исключительно при сопровождении.
«Говорят, что бытовая ссора была. Оттуда потом мужика полуголого вывели под руки», — рассказала «Нашему городу» одна из очевидцев происходящего.
Мы обратились за комментарием в УМВД по Тюменской области, однако там нас попросили по данному вопросу позвонить в Росгвардию. Во втором ведомстве пока не комментируют происходящее.
Инсайдер редакции в правоохранительных органах сообщил о том, что происходящее вероятно всего, действительно, связано с бытовым криминалом, однако следует дождаться ответа компетентных структур.
Также «Наш город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что безработный тюменец из-за бытовой ссоры чуть не убил мать-пенсионерку. Обидчик забил женщину ногами, сломав ей ребра.