«Кровь и полуголый мужчина»: в тюменскую многоэтажку ворвались силовики

Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов в числе которых был ОМОН. Также жители дома заметили в их рядах генерала полиции. Сообщалось, что правоохранители якобы болгаркой вскрывали одну из квартир. Во время проведения мероприятий во двор посторонних не пускали, жильцов заводили исключительно при сопровождении.