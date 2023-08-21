Тюменец забил ногами свою пожилую мать

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Тюменец избил 70-летнюю мать, сломав ей ребра. В региональном отделении УМВД рассказали, что пенсионерка упрекнула сына в том, что он не помогает ей с домашними делами.
Мужчину такие заявления разозлили и он начал запинывать мать ногами. В ведомстве уточнили, что 53-летний тюменец ранее был судим, к тому же оказалось, что он живет за счет матери и не работает.
Пенсионерку с травмами доставили в больницу, где и диагностировали перелом ребер. Участковый разыскал тюменца. По факту возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкции предусматривают лишение свободы сроком до 3 лет. Обидчику избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.