nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Безработный тюменец забил мать-пенсионерку

Тюменец забил ногами свою пожилую мать

21 августа 2023, 09:33
Фото: 1MI
Безработный тюменец забил мать-пенсионерку
Безработный тюменец из-за бытовой ссоры чуть не убил мать-пенсионерку. Обидчик забил женщину ногами, сломав ей ребра.
Сюжет
Тюмень

Тюменец избил 70-летнюю мать, сломав ей ребра. В региональном отделении УМВД рассказали, что пенсионерка упрекнула сына в том, что он не помогает ей с домашними делами.

Мужчину такие заявления разозлили и он начал запинывать мать ногами. В ведомстве уточнили, что 53-летний тюменец ранее был судим, к тому же оказалось, что он живет за счет матери и не работает.

Пенсионерку с травмами доставили в больницу, где и диагностировали перелом ребер. Участковый разыскал тюменца. По факту возбудили дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Санкции предусматривают лишение свободы сроком до 3 лет. Обидчику избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Читайте также:
Пошаговая инструкция: как оформить пенсию по инвалидности в ТюмениБолее 400 тюменцев досрочно вышли на пенсию из-за работы на вредном производствеТюменские пенсионеры могут подать документы на повышение пенсииНовый график социальных выплат и повышение пенсий: что изменится с 1 июня
#Анастасия Ильина#Пенсионеры#Ссора#Бытовая ссора#Семейная ссора#Споры#Скорая помощь#Травмы#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень
Подпишитесь
Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО
18 августа, 12:59
Хочу вернуться, но боюсь: тюменский релокант рассказал о жизни на чужбине
Сегодня, 01:00
Тюменское кино заменит американские фильмы: местные режиссёры рассказали почему
Сегодня, 08:24
Главный полицейский Тюменской области может покинуть свой пост
Сегодня, 06:16
Обязали копать: тюменские садоводы вынуждены возвращать водохранилища
18 августа, 13:03
В Тюмени с бесплатным концертом может выступить Niletto
Сегодня, 04:43