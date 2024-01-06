Совладелец тюменского завода разбогател за год на 2,83 миллиарда долларов

На первом месте располагается основатель нефтяной компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на 9,29 миллиардов долларов — до 24,7 миллиардов долларов. На втором месте сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — его состояние за минувший год увеличилось на 5,67 миллиардов долларов и достигло 17,42 миллиардов долларов.