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Леонид Михельсон вошел в топ-5 наиболее разбогатевших российских бизнесменов

Совладелец тюменского завода разбогател за год на 2,83 миллиарда долларов

6 января 2024, 07:13
Фото: Википедия

Леонид Михельсон вошел в топ-5 наиболее разбогатевших российских бизнесменов

Председатель правления российской газовой компании ПАО «НОВАТЭК», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур», в который входит тобольский завод ЗапСибНефтехим», Леонид Михельсон вошел в сотню богатейших людей мира.

В рейтинге Bloomberg он занимает 58-е место, а также входит в топ-5 наиболее разбогатевших в 2023 году российских бизнесменов, по версии Bloomberg Billionaires Index.

Его состояние оценивается в 27,5 миллиардов долларов. За 2023 год оно увеличилось на 2,83 миллиарда долларов.

На первом месте располагается основатель нефтяной компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на 9,29 миллиардов долларов — до 24,7 миллиардов долларов. На втором месте сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — его состояние за минувший год увеличилось на 5,67 миллиардов долларов и достигло 17,42 миллиардов долларов.

Третье и четвертое места занимают основатель НЛМК Владимир Лисин (состояние увеличилось на 4,08 миллиарда долларов — до 23,9 миллиардов) и бывший вице-президент «ЛУКойла» Леонид Федун (рост состояния за 2023 года на 3,91 миллиард долларов — до 9,78 миллиардов).

Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2023 года Леонид Михельсон принял участие в открытии второй очереди научно-технического центра «НОВАТЭК» в Тюмени. Работы по его строительству велись с 2020 года. Общий размер инвестиций в реализацию проекта при содействии правительства Тюменской области составил более 16 миллиардов рублей.

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