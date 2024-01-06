Совладелец тюменского завода разбогател за год на 2,83 миллиарда долларов

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В рейтинге Bloomberg он занимает 58-е место, а также входит в топ-5 наиболее разбогатевших в 2023 году российских бизнесменов, по версии Bloomberg Billionaires Index.
Его состояние оценивается в 27,5 миллиардов долларов. За 2023 год оно увеличилось на 2,83 миллиарда долларов.
На первом месте располагается основатель нефтяной компании «ЛУКойл» Вагит Алекперов. Его состояние за год выросло на 9,29 миллиардов долларов — до 24,7 миллиардов долларов. На втором месте сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — его состояние за минувший год увеличилось на 5,67 миллиардов долларов и достигло 17,42 миллиардов долларов.
Третье и четвертое места занимают основатель НЛМК Владимир Лисин (состояние увеличилось на 4,08 миллиарда долларов — до 23,9 миллиардов) и бывший вице-президент «ЛУКойла» Леонид Федун (рост состояния за 2023 года на 3,91 миллиард долларов — до 9,78 миллиардов).
Ранее «Наш Город» писал, что в декабре 2023 года Леонид Михельсон принял участие в открытии второй очереди научно-технического центра «НОВАТЭК» в Тюмени. Работы по его строительству велись с 2020 года. Общий размер инвестиций в реализацию проекта при содействии правительства Тюменской области составил более 16 миллиардов рублей.