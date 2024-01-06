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В Тюмени скончался актер Виталий Огородников после пророческой роли в фильме

В Тюмени скончался актер и поэт Виталий Огородников после пророческой роли в фильме

6 января 2024, 05:47
Фото: 1MI

В Тюмени скончался актер Виталий Огородников после пророческой роли в фильме

В Тюмени на 67-м году жизни скончался известный поэт, бард и актер Виталий Огородников. Об этом сообщили в Союзе писателей России.
Фото: сайт Союза писателей России

Минувшим летом у Виталия Огородникова обнаружили рак лёгкого 4 степени. Его родные до последнего надеялись на то, что болезнь удастся победить, но, к сожалению, она оказалась сильнее.

Виталий Огородников известен многим по своим публикациям в газетах, сборникам собственные сборники стихов, посвященных любви и природе Урала и Сибири, игре в спектаклях, кино. Тюменец принимал участие в съемках картины «Чтобы не было холодно». Он играл роль дедушки, который по сюжету умер. Роль оказалась пророческой.

Виталий Огородников был поклонником здорового образа жизни — моржевал, бегал марафоны и наматывал тысячи километров на велосипеде. Несколько лет назад он даже отважился в одиночку отправиться на велосипеде в кругосветное путешествие, но доехав до Мадрида, оставив позади более 7 тысяч километров, понял, что для российского пенсионера такое удовольствие не по карману.

«Член Союза писателей России Виталий Огородников был поистине солнечным человеком, добрым, отзывчивым, с неизменной искренней улыбкой на лице. Таким он и запомнится всем, кто его знал и любил», — отметили в Союзе писателей России.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ноябре 2023 года скончался Сергей Великопольский, президент Тюменского областного фонда имени Виктора Ивановича Муравленко. Великопольский был руководителем горкома Нижневартовска во времена СССР. При нем нефтяники на Самотлорском месторождении вышли на миллионную добычу, а город начал активно развиваться.

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