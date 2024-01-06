В Тюмени скончался актер и поэт Виталий Огородников после пророческой роли в фильме

Виталий Огородников был поклонником здорового образа жизни — моржевал, бегал марафоны и наматывал тысячи километров на велосипеде. Несколько лет назад он даже отважился в одиночку отправиться на велосипеде в кругосветное путешествие, но доехав до Мадрида, оставив позади более 7 тысяч километров, понял, что для российского пенсионера такое удовольствие не по карману.