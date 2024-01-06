7 января православные тюменцы отметят Рождество

Тысячи православных тюменцев отметят Рождество 7 января

Тысячи православных жителей Тюмени отметят в предстоящее воскресенье, 7 января, Рождество. Праздничные богослужения состоятся во всех храмах областной столицы. Где и когда пройдут праздничные богослужения — в материале «Нашего Города».