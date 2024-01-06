nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:31

Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Тысячи православных тюменцев отметят Рождество 7 января

7 января православные тюменцы отметят Рождество

6 января 2024, 06:31
Фото: 1MI

Тысячи православных тюменцев отметят Рождество 7 января

Тысячи православных жителей Тюмени отметят в предстоящее воскресенье, 7 января, Рождество. Праздничные богослужения состоятся во всех храмах областной столицы. Где и когда пройдут праздничные богослужения — в материале «Нашего Города».

Знаменский кафедральный собор (Семакова, 13)

0:00 — Ночная Рождественская Литургия.

6:30 — Ранняя Рождественская Литургия.

9:00 — Поздняя Рождественская Литургия.

15:00 — Молебен о защитниках Отечества.

17:00 — Рождественское Богослужение.

Храм святого Архангела Михаила (Ленина, 22)

0:00 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия,

17:00 — вечернее богослужение.

Вознесенско-Георгиевский храм (Береговая, 77)

00:00 Ранняя Божественная литургия,

09:00 Поздняя Божественная литургия.

Храме всех Святых (Свердлова, 29)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия.

Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (Широтная, 83б)

23:30 — Ранняя Божественная литургия,

08:30 — Поздняя Божественная литургия.

16:00 — вечернее богослужение

Храм «Утоли мои печали» (Малышева, 28)

23:30 — Ночное праздничное богослужение,

9:00 — Поздняя Божественная литургия.

Храм в честь иконы Божией Матери «Целительница» (50 лет Октября, 53а/1​)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

17:00 — вечернее богослужение.

Храм Всех Святых (Свердлова, 18)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

09:00 — Поздняя Божественная литургия.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Гастелло, 61)

00:00 — Ночное праздничное богослужение.

Свято-Троицкий мужской монастырь (Коммунистическая, 10)

00:00 — Ранняя Божественная литургия,

08:30 — Поздняя Божественная литургия.

Читайте также:
В Тюмени скончался актер и поэт Виталий Огородников после пророческой роли в фильме«Фармасинтез-Тюмень» начнет в этом году выпуск гормональных препаратовВ Тюмени почти за 4 миллиона рублей продают известное заведение на тюменском Арбате
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Церковь#Православные праздники#Рождество#Служба
Подпишитесь
В Тюмени ищут счастливчика, выигравшего в лотерею миллиард рублей
3 января, 05:25
На юге Тюменской области столбики термометров опустятся до -40
3 января, 05:44
С 1 января в Тюмени подорожала плата за детский сад
2 января, 08:58
Тюменцы назвали лучшие фильмы для просмотра на новогодних каникулах
2 января, 03:21
«Начни год сладко!»: 5 простых и вкусных новогодних десертов от тюменского кондитера
3 января, 01:00
Опубликован список самых востребованных специалистов в Тюменской области
2 января, 09:31