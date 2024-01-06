7 января православные тюменцы отметят Рождество

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
0:00 — Ночная Рождественская Литургия.
6:30 — Ранняя Рождественская Литургия.
9:00 — Поздняя Рождественская Литургия.
15:00 — Молебен о защитниках Отечества.
17:00 — Рождественское Богослужение.
0:00 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия,
17:00 — вечернее богослужение.
00:00 Ранняя Божественная литургия,
09:00 Поздняя Божественная литургия.
Храме всех Святых (Свердлова, 29)
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия.
23:30 — Ранняя Божественная литургия,
08:30 — Поздняя Божественная литургия.
16:00 — вечернее богослужение
23:30 — Ночное праздничное богослужение,
9:00 — Поздняя Божественная литургия.
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
17:00 — вечернее богослужение.
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
09:00 — Поздняя Божественная литургия.
00:00 — Ночное праздничное богослужение.
00:00 — Ранняя Божественная литургия,
08:30 — Поздняя Божественная литургия.
Напомним, в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, по Тюмени будут курсировать автобусные маршруты. Верующие смогут доехать до дома бесплатно.