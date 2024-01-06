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«Фармасинтез-Тюмень» откроет в этом году производство гормональных препаратов

«Фармасинтез-Тюмень» начнет в этом году выпуск гормональных препаратов

6 января 2024, 05:29
Фото: 1MI

«Фармасинтез-Тюмень» откроет в этом году производство гормональных препаратов

Тюменская компания «Фармасинтез-Тюмень» весной запустит производство гормональных и рентгеноконтрастных препаратов. Производственные мощности составят более 5 миллионов упаковок в год.

Запланирован выпуск свыше 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов в различных дозировках и лекарственных формах. Общий объем инвестиционных средств составляет 4,5 миллиардов рублей. Благодаря открытию нового направления Тюменская область получит дополнительно 485 рабочих мест, пишет ТАСС.

Ранее «Наш Город» писал, что компания «Фармасинтез-Тюмень» занимается производством более сотни наименований лекарственных средств, большая часть которых входит в перечень жизненно важных. За последние два года на предприятии было запущено в общей сложности семь новых производственных линий.

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