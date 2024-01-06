«Фармасинтез-Тюмень» начнет в этом году выпуск гормональных препаратов

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Запланирован выпуск свыше 30 международных непатентованных наименований гормональных препаратов в различных дозировках и лекарственных формах. Общий объем инвестиционных средств составляет 4,5 миллиардов рублей. Благодаря открытию нового направления Тюменская область получит дополнительно 485 рабочих мест, пишет ТАСС.
Ранее «Наш Город» писал, что компания «Фармасинтез-Тюмень» занимается производством более сотни наименований лекарственных средств, большая часть которых входит в перечень жизненно важных. За последние два года на предприятии было запущено в общей сложности семь новых производственных линий.