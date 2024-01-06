«Фармасинтез-Тюмень» начнет в этом году выпуск гормональных препаратов

Ранее «Наш Город» писал, что компания «Фармасинтез-Тюмень» занимается производством более сотни наименований лекарственных средств, большая часть которых входит в перечень жизненно важных. За последние два года на предприятии было запущено в общей сложности семь новых производственных линий.