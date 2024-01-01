В Тюменской области открыт сбор средств на помощь пострадавшим жителям Белгорода

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Ракетный удар по центру Белгорода был нанесен ВСУ 30 декабря. Пострадали 108 человек, 24 -погибли. Среди них есть и дети. Оказать посильную помощь их семьям может каждый житель Тюменской области. Реквизиты — здесь.
«ВСУ нанесли жестокий удар по жилым районам Белгорода, не имеющим связи с военными объектами. Это преступление не может быть оправдано. Тюменцы готовы оказывать белгородцам всевозможную помощь», — отметил руководитель реготделения «Единой России» Андрей Артюхов.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор от лица жителей всего региона выразил свои соболезнования всем белгородцам.