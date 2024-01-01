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Published Сегодня, 06:16

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Updated Сегодня, 06:18

В Тюменской области открыт сбор средств на помощь пострадавшим жителям Белгорода

В Тюменской области открыт сбор средств на помощь пострадавшим жителям Белгорода

1 января 2024, 06:16
Фото: 1MI
Сбор средств на помощь семьям погибших при обстреле в Белгороде накануне Нового года объявлен в Тюменской области. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства.

Ракетный удар по центру Белгорода был нанесен ВСУ 30 декабря. Пострадали 108 человек, 24 -погибли. Среди них есть и дети. Оказать посильную помощь их семьям может каждый житель Тюменской области. Реквизиты — здесь.

«ВСУ нанесли жестокий удар по жилым районам Белгорода, не имеющим связи с военными объектами. Это преступление не может быть оправдано. Тюменцы готовы оказывать белгородцам всевозможную помощь», — отметил руководитель реготделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор от лица жителей всего региона выразил свои соболезнования всем белгородцам.

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