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Published Сегодня, 19:03

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Губернатор Моор принес соболезнования белгородцам

Губернатор Моор принес соболезнования белгородцам

30 декабря 2023, 19:03
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил соболезнования жителям Белгорода, родным и близким пострадавших и погибших в результате обстрела ВСУ.
«Украинские преступники сегодня нанесли удар по Белгороду. Есть погибшие и раненые. В их числе — дети. В очередной раз нацисты показали свое лицо. Но Россию не запугать. Возмездие — неминуемо. От имени всех жителей Тюменской области выражаю соболезнования белгородцам, родным и близким погибших», — подчеркнул губернатор.

По данным МЧС, в результате обстрела Белгорода ВСУ в субботу, 30 декабря, погибли 14 человек, в том числе двое детей. Еще 108 человек, включая 17 детей, пострадали. Четверо детей, раненых при обстреле, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Для спасения пострадавших в Белгороде привлечены специалисты ФМБА. Для помощи пострадавшим после обстрела ВСУ открыты пять информцентров, разворачивают ПВР. Всем, кто захочет временно выехать из домов, обеспечат такую возможность, пишет РИА Новости.

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