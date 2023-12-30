Губернатор Моор принес соболезнования белгородцам

Posted Сегодня, 19:03
Published Сегодня, 19:03
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
«Украинские преступники сегодня нанесли удар по Белгороду. Есть погибшие и раненые. В их числе — дети. В очередной раз нацисты показали свое лицо. Но Россию не запугать. Возмездие — неминуемо. От имени всех жителей Тюменской области выражаю соболезнования белгородцам, родным и близким погибших», — подчеркнул губернатор.
По данным МЧС, в результате обстрела Белгорода ВСУ в субботу, 30 декабря, погибли 14 человек, в том числе двое детей. Еще 108 человек, включая 17 детей, пострадали. Четверо детей, раненых при обстреле, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
Для спасения пострадавших в Белгороде привлечены специалисты ФМБА. Для помощи пострадавшим после обстрела ВСУ открыты пять информцентров, разворачивают ПВР. Всем, кто захочет временно выехать из домов, обеспечат такую возможность, пишет РИА Новости.