Губернатор Моор принес соболезнования белгородцам

По данным МЧС, в результате обстрела Белгорода ВСУ в субботу, 30 декабря, погибли 14 человек, в том числе двое детей. Еще 108 человек, включая 17 детей, пострадали. Четверо детей, раненых при обстреле, находятся в реанимации в тяжелом состоянии.