В новогоднюю ночь в Тюмени резко похолодает

4 января, в четверг, существенно погода не поменяется — небольшой снег, -22…-23 днем и до -26 в темное время суток. Тепло начнет возвращаться в Тюмени в конце следующей недели — 6 января максимальная температура воздуха составит -17…-21, в праздник Рождества потеплеет до -11.