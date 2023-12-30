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Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Синоптики рассказали, какая будет погода в Новый год

В новогоднюю ночь в Тюмени резко похолодает

30 декабря 2023, 11:55
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, какая будет погода в Новый год

В Тюмени в новогоднюю ночь ожидается похолодание. По прогнозам метеорологов, днем 31 декабря столбики термометров покажут -13…-14, ночью опустятся до -17…-23. Вероятны осадки в виде снега, ветер 6-11 м/с с порывами до 16 м/с.

1 января в областной столице ожидается снегопад — за сутки синоптики обещают выпадение 8,5 мм снега. Температура воздуха днем составит -9…-16, в темное время суток похолодает до -17…-18.

2 января в областной столице ударят 28-градусные морозы в ночные часы. Днем термометры не поднимутся выше -18…-19. 3 января ожидается небольшой снег, -23…-25 днем и до -29 в вечерние и ночные часы.

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4 января, в четверг, существенно погода не поменяется — небольшой снег, -22…-23 днем и до -26 в темное время суток. Тепло начнет возвращаться в Тюмени в конце следующей недели — 6 января максимальная температура воздуха составит -17…-21, в праздник Рождества потеплеет до -11.

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