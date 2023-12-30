В новогоднюю ночь в Тюмени резко похолодает

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
1 января в областной столице ожидается снегопад — за сутки синоптики обещают выпадение 8,5 мм снега. Температура воздуха днем составит -9…-16, в темное время суток похолодает до -17…-18.
2 января в областной столице ударят 28-градусные морозы в ночные часы. Днем термометры не поднимутся выше -18…-19. 3 января ожидается небольшой снег, -23…-25 днем и до -29 в вечерние и ночные часы.
4 января, в четверг, существенно погода не поменяется — небольшой снег, -22…-23 днем и до -26 в темное время суток. Тепло начнет возвращаться в Тюмени в конце следующей недели — 6 января максимальная температура воздуха составит -17…-21, в праздник Рождества потеплеет до -11.