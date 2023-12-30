Гостиницу со SPA-центром построят в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Как сообщили в администрации Тобольска, в новом отеле расположатся 120 комфортабельных гостиничных номеров. Информации о сроках реализации проекта пока нет.
Отметим, за минувший год в Тобольске было реализовано 35 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,2 миллиарда рублей. Это позволило создать 350 рабочих мест. В городе были открыты новые объекты в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и здравоохранения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольске 16 декабря состоялось открытие первого ресторана быстрого питания сети «Вкусно — и точка». Первыми гостями заведения стали сотни тоболяков.