Гостиницу со SPA-центром построят в Тюменской области

Отметим, за минувший год в Тобольске было реализовано 35 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1,2 миллиарда рублей. Это позволило создать 350 рабочих мест. В городе были открыты новые объекты в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания и здравоохранения.