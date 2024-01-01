В Тюменской области за год родились шесть детей с неопределенным полом

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 09:01
Решить проблему в данных случаях, можно только хирургическим методом. Но перед этим ребенку необходимо пройти тщательное генетическое обследование, пишет 72.RU со ссылкой на депздрав Тюменской области.
«Хирургическая коррекция пола возможна, однако перед ее проведением пациенту необходимо пройти генетический анализ для установления хромосомного набора и уточнения генетического пола. Возможность деторождения определяется в каждом случае индивидуально», — пояснили в депздраве.
К сожалению, хоть патология и считается редкой, в регионе дети с нарушением формирования пола рожаются каждый год. Так, в 2022 году на свет появились три таких младенца, в 2021 году — двое.
Ранее «Наш город» рассказал историю маленького тюменца, который при рождении весил всего полкилограмма. В первый месяц жизни малыш был подключен к искусственной вентиляции легких и получал неинвазивную респираторную поддержку.