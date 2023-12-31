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В тюменском «Новоантипино» дети «обстреляли» прохожих с верхних этажей домов

Опасные игры. Тюменцы попали под обстрел в одном из городских микрорайонов

31 декабря 2023, 06:46
Фото: 1MI

В тюменском «Новоантипино» дети «обстреляли» прохожих с верхних этажей домов

Игра, которая в мороз могла закончиться плачевно. Жители «Новоантипинского» попали под «обстрел». Его устроили дети — с верхних этажей многоэтажек они бросали мусорные пакеты, наполненные водой.
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Дети

Жители микрорайона опубликовали в соцсетях кадры с камер видеонаблюдения. На них, например, видно, как один из пакетов чудом не задел идущего по тротуару мужчину. Одна из «бомб» упала прямо перед ним, вторая разбилась буквально в нескольких сантиметрах от прохожего.

На еще одном видеоролике — сразу несколько тюменцев, чуть не ставших жертвами детских игр. Пакеты с водой также приземлились на небольшом расстоянии от них. Жители даже попытались вычислить, где именно наверху таится опасность. Но успехом это, похоже, не увенчалось, кадры с камер сопроводили только адресом — Беловежская, 7к2.

— Чьи-то дети с верхних этажей чуть не поубивали прохожих, устроили целую бомбардировку, — возмутились жители в соцсетях.

Ранее «Наш город» о Гринче, который орудует все в том же микрорайоне «Новоантипинский». Точнее, сразу о двух. На камеры видеонаблюдения попали мужчина и женщина, которые обворовали ёлку.

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#Общество#Видео#Дети#Микрорайон#Тюменцы#Безопасность#Социальные сети#Вода#Камеры видеонаблюдения#Инна Доровская
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