Опасные игры. Тюменцы попали под обстрел в одном из городских микрорайонов

На еще одном видеоролике — сразу несколько тюменцев, чуть не ставших жертвами детских игр. Пакеты с водой также приземлились на небольшом расстоянии от них. Жители даже попытались вычислить, где именно наверху таится опасность. Но успехом это, похоже, не увенчалось, кадры с камер сопроводили только адресом — Беловежская, 7к2.