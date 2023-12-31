Опасные игры. Тюменцы попали под обстрел в одном из городских микрорайонов

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Жители микрорайона опубликовали в соцсетях кадры с камер видеонаблюдения. На них, например, видно, как один из пакетов чудом не задел идущего по тротуару мужчину. Одна из «бомб» упала прямо перед ним, вторая разбилась буквально в нескольких сантиметрах от прохожего.
На еще одном видеоролике — сразу несколько тюменцев, чуть не ставших жертвами детских игр. Пакеты с водой также приземлились на небольшом расстоянии от них. Жители даже попытались вычислить, где именно наверху таится опасность. Но успехом это, похоже, не увенчалось, кадры с камер сопроводили только адресом — Беловежская, 7к2.
— Чьи-то дети с верхних этажей чуть не поубивали прохожих, устроили целую бомбардировку, — возмутились жители в соцсетях.
Ранее «Наш город» о Гринче, который орудует все в том же микрорайоне «Новоантипинский». Точнее, сразу о двух. На камеры видеонаблюдения попали мужчина и женщина, которые обворовали ёлку.