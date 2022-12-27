«Гринч, который похитил Рождество»: в Тюмени украли новогодние игрушки с елки

«Вот эти граждане обчистили елку в Новоантипино», — написал автор видеоролика.
В комментариях под опубликованным в социальных сетях постом тюменцы предположили, что это сделали цыгане.
«Цыгане всегда, так делали. Среди них многие не работают, но и есть хорошие люди. Но это позор - одни жители района делают праздник для детей, а другие отнимают», — написал Ралиф А.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне состоялось официальное открытие главной городской елки. За два дня до этого, 24 декабря, на площади 400-летия города был открыл ледовый городок и начала работать резиденция Деда Мороза.