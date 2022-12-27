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«Гринч, который похитил Рождество»: в Тюмени украли новогодние игрушки с елки

Сегодня, 06:15
Фото: 1MI

В Тюмени украли новогодние игрушки с елки

В тюменском микрорайоне «Новоантипинский» неизвестные обворовали…елку. Двое мужчин и женщина подъехали на автомобиле к наряженному новогоднему дереву, сняли с него игрушки, сложили их в пакеты и быстро уехали. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.
Сюжет
Тюмень
Видео: 1MI
«Вот эти граждане обчистили елку в Новоантипино», — написал автор видеоролика.

В комментариях под опубликованным в социальных сетях постом тюменцы предположили, что это сделали цыгане.

«Цыгане всегда, так делали. Среди них многие не работают, но и есть хорошие люди. Но это позор - одни жители района делают праздник для детей, а другие отнимают», — написал Ралиф А.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне состоялось официальное открытие главной городской елки. За два дня до этого, 24 декабря, на площади 400-летия города был открыл ледовый городок и начала работать резиденция Деда Мороза.

В Тюмени на площади 400-летия открылась резиденция Деда Мороза
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#Видео#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Новый год 2023#Кража#Игрушки#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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