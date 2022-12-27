«Гринч, который похитил Рождество»: в Тюмени украли новогодние игрушки с елки

В Тюмени украли новогодние игрушки с елки

В тюменском микрорайоне «Новоантипинский» неизвестные обворовали…елку. Двое мужчин и женщина подъехали на автомобиле к наряженному новогоднему дереву, сняли с него игрушки, сложили их в пакеты и быстро уехали. Инцидент попал на камеры наружного видеонаблюдения.

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