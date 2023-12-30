В Тюмени заметили десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер»

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Один из участников пробега пояснил, что таким образом инициативные тюменцы почтили память погибших участников ВОВ, Афганистана, Чечни, спецоперации.
«Мы остановились у Вечного огня, чтобы возложить цветы и венки в память о воинах. Также планируем поехать на Червишевское кладбище», — рассказал 72.RU участник спецоперации Олег.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после гибели Евгения Пригожина начали появляться стихийные мемориалы. Один из них был организован в Тобольске в сквере 8 микрорайона у Танка Т-72М.