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Десятки машин с флагом ЧВК «Вагнер» проехали Тюмени

В Тюмени заметили десятки машин с флагами ЧВК «Вагнер»

30 декабря 2023, 10:27
Фото: 2 ГИС

Десятки машин с флагом ЧВК «Вагнер» проехали Тюмени

Более десятка автомобилей с флагами мотострелковых войск, символикой ЧВК «Вагнер и портретами Евгения Пригожина проехали в субботу днем по Тюмени. По словам очевидцев, машины были замечены в центре города.

Один из участников пробега пояснил, что таким образом инициативные тюменцы почтили память погибших участников ВОВ, Афганистана, Чечни, спецоперации.

«Мы остановились у Вечного огня, чтобы возложить цветы и венки в память о воинах. Также планируем поехать на Червишевское кладбище», — рассказал 72.RU участник спецоперации Олег.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области после гибели Евгения Пригожина начали появляться стихийные мемориалы. Один из них был организован в Тобольске в сквере 8 микрорайона у Танка Т-72М.

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