Тюменская таксистка рассказала, можно ли заработать в новогоднюю ночь

По словам тюменской таксистки в с 12-летним стажем, в период с 31 декабря до 4 января будет действовать повышенный тариф. К примеру, если в обычный день в «Максим» минимальный проезд — 120 рублей, в «Дрим» — 150 рублей, то в новогоднюю ночь минималка — 240 и 300 рублей соответственно. В дневные часы в новогодние каникулы минимальная стоимость проезда в такси составит 180 рублей.