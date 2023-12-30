Тюменская таксистка рассказала, можно ли заработать в новогоднюю ночь

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
По словам тюменской таксистки в с 12-летним стажем, в период с 31 декабря до 4 января будет действовать повышенный тариф. К примеру, если в обычный день в «Максим» минимальный проезд — 120 рублей, в «Дрим» — 150 рублей, то в новогоднюю ночь минималка — 240 и 300 рублей соответственно. В дневные часы в новогодние каникулы минимальная стоимость проезда в такси составит 180 рублей.
По словам тюменки, раньше в новогодние дни можно было заработать до 10 тысяч рублей за сутки. Но после прихода в город «Яндекс», ценник упал в 2 раза.
«После прихода „Яндекс“ в целом стало работать намного сложнее. Да и зарабатывать стало тяжело. Сегодня местные таксофирмы подстраиваются по „Яндекс“. Но вы не думайте, что сейчас я зарабатываю много денег. Нет. Но в такси нет больших денег. А для подработчиков — тем более. Зарабатывают только те, кто сутками не уходит с линии», — рассказала таксистка 72.RU.
По словам девушки, в новогодние праздники можно заработать, так как спрос на такси есть и высокий. Но стоит понимать, что он имеется во всех таксофирмах — уровень конкуренции высокий.
«Даже если минималка будет 200 рублей, то люди всё равно будут пользоваться услугой такси. Потому что это единственный комфортный и быстрый вид транспорта для человека, который хочет уехать», — резюмировала тюменка.
Ранее «Наш Город» писал, что за период с января по декабрь стоимость услуг служб такси выросла на 5 рублей. Если еще в январе проезд одного километра дороги стоил 31 рубль, то сегодня 36 рублей. Четыре года назад, в 2019 году, стоимость километра пути в такси стоила 30 рублей.