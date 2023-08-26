В Тобольске вандалы украли флаг с мемориала Евгений Пригожину

Напомним, самолет Embraer Legacy, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области, рядом с населенным пунктом Куженкино, вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, в том числе 3 членов экипажа. Все они погибли.