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В Тобольске вандалы украли флаг с мемориала Евгений Пригожину

В Тобольске вандалы украли флаг с мемориала Евгений Пригожину

26 августа 2023, 08:12
Фото: Типичный Тобольск
Флаг утащили подростки. Стихийный мемориал появился в сквере 8 микрорайона у Танка Т-72М в четверг, 24 августа
Сюжет
Тюмень
Видео: Главное Тобольск

Бойцы ЧВК «Вагнер» установили на танке флаг ЧВК и портреты Пригожина и командира Дмитрия Уткина. Таким образом, военные почтили память погибших руководителей «Вагнера» и членов их команды.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние два дня были организованы два стихийных мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину — в поселке Московский и рядом с кладбищем Текутьевское.

Напомним, самолет Embraer Legacy, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области, рядом с населенным пунктом Куженкино, вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, в том числе 3 членов экипажа. Все они погибли.

На данный момент проводятся молекулярно-генетические экспертизы тел погибших, официально никто из них пока не опознан. Кроме того, уже найдены на месте крушения самолёта «чёрные ящики». Бортовые самописцы изъяты и отправлены на исследование.

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