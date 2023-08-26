В Тобольске вандалы украли флаг с мемориала Евгений Пригожину

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Бойцы ЧВК «Вагнер» установили на танке флаг ЧВК и портреты Пригожина и командира Дмитрия Уткина. Таким образом, военные почтили память погибших руководителей «Вагнера» и членов их команды.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последние два дня были организованы два стихийных мемориала Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину — в поселке Московский и рядом с кладбищем Текутьевское.
Напомним, самолет Embraer Legacy, в списках пассажиров которых значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин разбился в Тверской области, рядом с населенным пунктом Куженкино, вечером 23 августа. На борту судна находились 10 человек, в том числе 3 членов экипажа. Все они погибли.
На данный момент проводятся молекулярно-генетические экспертизы тел погибших, официально никто из них пока не опознан. Кроме того, уже найдены на месте крушения самолёта «чёрные ящики». Бортовые самописцы изъяты и отправлены на исследование.