В Тюмени осудили торговца «паленого» алкоголя, убившем 10 человек

Установлено, что начале января 2021 года подсудимый купил в Екатеринбурге около 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Затем мужчина контрафакт перепродал своему знакомому из Тюмени, который в свою очередь предложил его местным предпринимателям. Так опасный алкоголь оказался в магазинах областного центра.