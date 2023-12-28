В Тюмени осудили торговца «паленого» алкоголя, убившем 10 человек

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Установлено, что начале января 2021 года подсудимый купил в Екатеринбурге около 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Затем мужчина контрафакт перепродал своему знакомому из Тюмени, который в свою очередь предложил его местным предпринимателям. Так опасный алкоголь оказался в магазинах областного центра.
«В результате употребления суррогатной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть 10 жителей Тюмени. Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.
Соучастники торговца также получили свои сроки и уже отбывают наказание. Под суд не попал только первый отптовик «пали» из Екатеринбурга, его личность следствию установить не удалось.
Ранее еще троих тюменцев отправили в колонию за сбыт поддельного алкогольного. По их вине скончались два человека.