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В Тюмени осудили торговца «паленого» алкоголя, убившем 10 человек

В Тюмени осудили торговца «паленого» алкоголя, убившем 10 человек

28 декабря 2023, 10:47
Фото: 1MI
Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 41-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчину признали виновным в продаже поддельного алкоголя, из-за которого погибли 10 человек, передает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что начале января 2021 года подсудимый купил в Екатеринбурге около 100 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Затем мужчина контрафакт перепродал своему знакомому из Тюмени, который в свою очередь предложил его местным предпринимателям. Так опасный алкоголь оказался в магазинах областного центра.

«В результате употребления суррогатной алкогольной продукции в январе 2022 года наступила смерть 10 жителей Тюмени. Суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

Соучастники торговца также получили свои сроки и уже отбывают наказание. Под суд не попал только первый отптовик «пали» из Екатеринбурга, его личность следствию установить не удалось.

Ранее еще троих тюменцев отправили в колонию за сбыт поддельного алкогольного. По их вине скончались два человека.

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#Общество#Ирина Швецова#Контрафакт
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