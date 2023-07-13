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В Тюмени осудили продавцов «паленой» водки, убившей двух человек

13 июля 2023, 12:06
Фото: 1MI
В областной столице суд вынес решение по делу о продаже контрафактной водки.
«В Тюмени вынесен приговор трем местным жителям, признанным виновными в сбыте контрафактной спиртосодержащей продукции, в результате употребления которой наступила смерть двух человек», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Мужчины 1986, 1990 и 1976 годов рождений признаны виновными по ст. 238 УК РФ.

Отмечается, что с ноября по декабрь 2021 года с целью дальнейшего сбыта один из осужденных приобрел не менее 8 коробок алкогольной немаркированной спиртосодержащей продукции «Родник Сибири» и «Застолье» (метиловый спирт). Опасная продукция реализовывалась в одном из продуктовых магазинов города Тюмени. В результате двое его покупателей в декабре 2021 года отравились контрафактом и погибли.

Обвиняемые были осуждены на срок 4, 6 и 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Второй участник преступной группы, выполняя роль посредника, организовал реализацию спиртосодержащей продукции, содержащей в своем составе метиловый спирт, в магазине в г. Тюмень», — отметили в прокуратуре Тюменской области

Суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших в размере 1,4 млн рублей.

Ранее «Наш город» отмечал, что в июне тюменский суд огласил приговор 39-летнему Малику Мамедову. Мужчину признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В январе 2022 года контрафактом отравились 9 человек, они скончались.

По этому делу были осуждены ещё 8 тюменцев.

Теперь их четверо: еще два жителя Тюмени скончались от отравления поддельной водкой
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водка
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