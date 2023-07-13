В Тюмени осудили продавцов «паленой» водки, убившей двух человек

Отмечается, что с ноября по декабрь 2021 года с целью дальнейшего сбыта один из осужденных приобрел не менее 8 коробок алкогольной немаркированной спиртосодержащей продукции «Родник Сибири» и «Застолье» (метиловый спирт). Опасная продукция реализовывалась в одном из продуктовых магазинов города Тюмени. В результате двое его покупателей в декабре 2021 года отравились контрафактом и погибли.