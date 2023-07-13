В Тюмени осудили продавцов «паленой» водки, убившей двух человек

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
«В Тюмени вынесен приговор трем местным жителям, признанным виновными в сбыте контрафактной спиртосодержащей продукции, в результате употребления которой наступила смерть двух человек», — сообщили в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Мужчины 1986, 1990 и 1976 годов рождений признаны виновными по ст. 238 УК РФ.
Отмечается, что с ноября по декабрь 2021 года с целью дальнейшего сбыта один из осужденных приобрел не менее 8 коробок алкогольной немаркированной спиртосодержащей продукции «Родник Сибири» и «Застолье» (метиловый спирт). Опасная продукция реализовывалась в одном из продуктовых магазинов города Тюмени. В результате двое его покупателей в декабре 2021 года отравились контрафактом и погибли.
Обвиняемые были осуждены на срок 4, 6 и 6 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
«Второй участник преступной группы, выполняя роль посредника, организовал реализацию спиртосодержащей продукции, содержащей в своем составе метиловый спирт, в магазине в г. Тюмень», — отметили в прокуратуре Тюменской области
Суд удовлетворил гражданские иски в пользу потерпевших в размере 1,4 млн рублей.
Ранее «Наш город» отмечал, что в июне тюменский суд огласил приговор 39-летнему Малику Мамедову. Мужчину признали виновным в хранении, перевозке в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности. В январе 2022 года контрафактом отравились 9 человек, они скончались.
По этому делу были осуждены ещё 8 тюменцев.