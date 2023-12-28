nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:28

Published Сегодня, 03:28

Modified Сегодня, 03:30

Updated Сегодня, 03:30

Тюменцам рассказали, когда откроют проезд на развязке Монтажников

Стало известно, когда откроют проезд на развязке Монтажников в Тюмени

28 декабря 2023, 03:28
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, когда откроют проезд на развязке Монтажников

На данный момент дорога закрыта из-за ремонта ливневого коллектора. Когда работы будут завершены — рассказали в администрации города.
«В настоящее время в районе транспортной развязки по улице Монтажников, съезд с улицы 50 лет ВЛКСМ в сторону улицы Республики, ведутся работы по капитальному ремонту ливневого коллектора. После завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства проезд будет открыт», — рассказали в мэрии.

В администрации уточнили, что ориентировочный срок завершения работ — весна-лето 2024 года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени из-за долгостроя продлили перекрытие дороги. Камышинская будет закрыта для проезда еще полтора месяца.

«Мэр дороги солить велит, а не чистить»: тюменцы жалуются на снежные завалы в городе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени построят новую дорогу до границы городаВ Тюменском районе откроется новый регулярный маршрутС Нового года на маршруты в Тюмени выйдут 34 новых пассажирских автобуса ЛиАЗ
#Общество#Тюмень#Администрация#Тюменская область#Новости тюмени#Дороги#Ремонт дорог#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«-282 сантиметра»: почему Тура рекордно обмелела за 2023 год
Вчера, 07:36
«Акцент на глаза!»: визажист рассказал с каким макияжем стоит встречать год Дракона
Вчера, 01:00
Бизнес на живом: тюменцы сдают в аренду рыбу и своих котов
Вчера, 09:40
«Обойдемся без бантиков»: тюменцы пожаловались на стоимость упаковки подарков
Вчера, 09:10
Рабочие итоги года: кому в Тюмени в 2023 году предлагали самую высокую зарплату?
Вчера, 04:21
Тюменцы поддержали кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава Даванкова
Вчера, 05:25