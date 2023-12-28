Стало известно, когда откроют проезд на развязке Монтажников в Тюмени

Posted Сегодня, 03:28
Published Сегодня, 03:28
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
«В настоящее время в районе транспортной развязки по улице Монтажников, съезд с улицы 50 лет ВЛКСМ в сторону улицы Республики, ведутся работы по капитальному ремонту ливневого коллектора. После завершения работ по восстановлению нарушенного благоустройства проезд будет открыт», — рассказали в мэрии.
В администрации уточнили, что ориентировочный срок завершения работ — весна-лето 2024 года.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени из-за долгостроя продлили перекрытие дороги. Камышинская будет закрыта для проезда еще полтора месяца.