Стаканчик по цене золота: тюменцев предупредили о росте цен на кофе

Posted Сегодня, 03:07
Published Сегодня, 03:07
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
«Поставщики заранее предупредили о росте стоимости сырья. С нового года подорожает молоко и шоколад. Сами зерна тоже вырастут в цене», — поделился собеседник.
Он добавил, что из-за подорожания сырья стоимость напитка вырастет примерно на 10%. За стаканчик кофе тюменцам придется платить на 10-30 рублей больше.
Ранее «Наш город» рассказал, на сколько за год подорожали квартиры в Тюмени. Квадратный метр «вторички» сейчас стоит 114 146 рублей.