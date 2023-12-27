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Posted Сегодня, 03:07

Published Сегодня, 03:07

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

Жителей Тюмени предупредили о росте цен на кофе

Стаканчик по цене золота: тюменцев предупредили о росте цен на кофе

27 декабря 2023, 03:07
Фото: Midjourney

Жителей Тюмени предупредили о росте цен на кофе

Любителям кофе стоит быть готовым к тому, что напиток подорожает уже в ближайшее время. Об этом «Ura.ru» рассказал владелец местной сети кофеен.
«Поставщики заранее предупредили о росте стоимости сырья. С нового года подорожает молоко и шоколад. Сами зерна тоже вырастут в цене», — поделился собеседник.

Он добавил, что из-за подорожания сырья стоимость напитка вырастет примерно на 10%. За стаканчик кофе тюменцам придется платить на 10-30 рублей больше.

Ранее «Наш город» рассказал, на сколько за год подорожали квартиры в Тюмени. Квадратный метр «вторички» сейчас стоит 114 146 рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Напитки#Рост цен#Кофейня#Новости тюмени#Цены#Любовь Селезнева
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