Две птицефабрики Тюменской области ограничат цены на яйца С1 до конца января

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Договоренность между коммерсантами и властями будет действовать до конца января следующего года. Соглашения подготовлены при участии антимонопольного ведомства.
«Птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению отпускной цены на куриные яйца категории С1 в размере, не превышающем 99 рублей за один десяток. Документы подписаны на срок до 31 января 2024 года», — сказано в пресс-релизе.
Также в Тюменском ФАС отметили, что присоединение производителей к подобным соглашениям при условии, что компании сохранят или даже увеличат объемы поставок, позволит стабилизировать цены на этот товар, а также предотвратить его дефицит.
В настоящее время в Тюмени ажиотаж с яйцами немного поутих, как и цены на них. Тем не менее случается, что в каких-то магазинах их на всех покупателей не хватает. Тогда горожане идут на хитрость или даже готовы вступить в битву за яйца.