nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:17

Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Две птицефабрики Тюменской области ограничат цены на яйца С1 до конца января

Две птицефабрики Тюменской области ограничат цены на яйца С1 до конца января

26 декабря 2023, 13:17
Фото: 1MI
Две крупные тюменские птицефабрики «Боровская» и «Пышминская» ограничат отпускную стоимость яиц категории С1. Соответствующие соглашения компании подписали с региональным департаментом АПК, сообщает пресс-служба управления ФАС Тюменской области.

Договоренность между коммерсантами и властями будет действовать до конца января следующего года. Соглашения подготовлены при участии антимонопольного ведомства.

«Птицефабрики приняли на себя добровольные обязательства по ограничению отпускной цены на куриные яйца категории С1 в размере, не превышающем 99 рублей за один десяток. Документы подписаны на срок до 31 января 2024 года», — сказано в пресс-релизе.

Также в Тюменском ФАС отметили, что присоединение производителей к подобным соглашениям при условии, что компании сохранят или даже увеличат объемы поставок, позволит стабилизировать цены на этот товар, а также предотвратить его дефицит.

В настоящее время в Тюмени ажиотаж с яйцами немного поутих, как и цены на них. Тем не менее случается, что в каких-то магазинах их на всех покупателей не хватает. Тогда горожане идут на хитрость или даже готовы вступить в битву за яйца.

«Анархия на рынке»: почему в регионе массово раскупают яйца и чем опасен их дефицит
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменьстат составил рейтинг продуктов, подорожавших в этом году сильнее всегоНе больше одной упаковки в руки: в тюменском гипермаркете ограничили покупку яиц
#Общество#Ирина Швецова#Рост цен#Цены#ФАС#Стагнация цен#Стагнация#Яйца
Подпишитесь
«Новогодний беспредел»: в тюменских магазинах пожаловались на хитрых покупателей
Сегодня, 07:35
На реальных событиях: тюменцам рассказали, чего не стоит делать в новогоднюю ночь
Сегодня, 05:45
Как будут работать тюменские больницы в новогодние праздники. Инфографика
Сегодня, 07:10
Пробивает как никогда: тюменцам объяснили, почему зимой хочется больше есть
Сегодня, 09:36
Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали квартиры в Тюмени
Сегодня, 07:07
«Новое падение»: уровень воды в Туре снова снизился
Сегодня, 09:43