Из-за долгостроя в центре Тюмени продлили перекрытие дороги

Posted Сегодня, 02:54
Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
«В связи с необходимостью выполнения работ по сносу постройки срок прекращения движения на автомобильной дороге по улице Камышинской на участке от Смоленской до Герцена продлен до 15 февраля 2024 года», — написали в Телеграм-канале администрации.
Объехать этот участок дороги можно по Крупской, Герцена и Камышинской. Автолюбителей попросили обращать внимание на дорожные знаки и учитывать ограничения при планировании маршрута.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области открыли еще одну ледовую переправу. Она оборудована на дороге «Подъезд к селу Тугалово».