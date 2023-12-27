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Перекрытие дороги в центре Тюмени продлено из-за долгостроя

Из-за долгостроя в центре Тюмени продлили перекрытие дороги

27 декабря 2023, 02:54
Фото: 1MI

Перекрытие дороги в центре Тюмени продлено из-за долгостроя

Тюменские автомобилисты еще полтора месяца не смогут проехать по Камышинской. О необходимости продлить сроки сообщили в администрации города.
«В связи с необходимостью выполнения работ по сносу постройки срок прекращения движения на автомобильной дороге по улице Камышинской на участке от Смоленской до Герцена продлен до 15 февраля 2024 года», — написали в Телеграм-канале администрации.

Объехать этот участок дороги можно по Крупской, Герцена и Камышинской. Автолюбителей попросили обращать внимание на дорожные знаки и учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области открыли еще одну ледовую переправу. Она оборудована на дороге «Подъезд к селу Тугалово».

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