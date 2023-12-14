Жители коттеджного поселка в Тюмени 10 лет ждут строительства дорог

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Жители коттеджного поселка «Усадьба Есаулова» в Тюменском районе ждут строительства дорог и тротуаров уже 10 лет. Как сообщает «Ura.ru», свои жалобы они направляли и губернатору Александру Моору, и президенту Владимиру Путину.
Люди сообщают, что в период дождей дороги размывает, из-за чего машины не могут проехать. Проектная документация на строительство дорог и тротуаров есть, она была разработана еще в 2022 году.
В администрации района уточнили, что строительство запланировано на 2025 год, при условии, что на проведение работ из регионального бюджета будут выделены деньги.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени для расширения объездной будут изыматься участки. Всего к изъятию готовятся более 6.5 тысяч квадратных метров площади.