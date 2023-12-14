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Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Жители тюменского коттеджного поселка 10 лет ждут строительства дорог

Жители коттеджного поселка в Тюмени 10 лет ждут строительства дорог

14 декабря 2023, 04:05
Фото: 1MI

Жители тюменского коттеджного поселка 10 лет ждут строительства дорог

Тюменцы жалуются, что дороги непригодны для проезда. Ситуацию усугубляют весенние и осенние дожди.
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Жители коттеджного поселка «Усадьба Есаулова» в Тюменском районе ждут строительства дорог и тротуаров уже 10 лет. Как сообщает «Ura.ru», свои жалобы они направляли и губернатору Александру Моору, и президенту Владимиру Путину.

Люди сообщают, что в период дождей дороги размывает, из-за чего машины не могут проехать. Проектная документация на строительство дорог и тротуаров есть, она была разработана еще в 2022 году.

В администрации района уточнили, что строительство запланировано на 2025 год, при условии, что на проведение работ из регионального бюджета будут выделены деньги.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени для расширения объездной будут изыматься участки. Всего к изъятию готовятся более 6.5 тысяч квадратных метров площади.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Жалобы#Новости тюмени#Тюменцы#Дорога#Дороги#Жалоба#Любовь Селезнева
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