В тюменской деревне не могут построить дороги из-за древних курганов

Областные власти обещают, что здесь появятся дороги, будут проведены свет, газ. Также в планах чиновников построить школу и детский сад. Правда, сроки реализации пока неизвестны. И как выяснилось, виной тому найденные две культурные реликвии, которым насчитывается более двух тысяч лет.