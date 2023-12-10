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В тюменской деревне не могут строить дороги из-за древних курганов

В тюменской деревне не могут построить дороги из-за древних курганов

10 декабря 2023, 06:37
Фото: ВК Александр Моор

В тюменской деревне не могут строить дороги из-за древних курганов

В Тюменской области многодетным семьям выделили земельные участки в поле, где отсутствует какая-либо инфраструктура. Земли площадью около 380 гектаров расположены в деревне Большие Акияры.

Областные власти обещают, что здесь появятся дороги, будут проведены свет, газ. Также в планах чиновников построить школу и детский сад. Правда, сроки реализации пока неизвестны. И как выяснилось, виной тому найденные две культурные реликвии, которым насчитывается более двух тысяч лет.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, историко-культурной экспертизы по курганам будет проведена до февраля 2024 года. После этого уже начнутся все работы по строительству.

«Чтобы интересы людей не пострадали, мы доработали областной закон, и теперь эти семьи могут обменять этот участок на другой, на новый. Можно в этом же районе, можно в любом другом. Также можно обменять участок на денежную выплату», — пояснил губернатор.

Курганы в районе деревне Большие Акияры тюменские археологи обнаружили в 2022 году. По предварительным данным, они расположены на четырех земельных участка, предоставленным многодетным семьям под строительство.

По словам археологов, курганам около двух тысяч лет — скорее всего, они относятся к сарагатской культуре раннего железного века.

«Один из курганов был открыт и поставлен на охрану в 2022 году Анной Пилькиной, младшим научным сотрудником сектора археологии Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН, второй — в 2023 году Максимом Ефремовым, лаборантом „Центра этноэкологических и технологических исследований Сибири“, — рассказала 72.RU научный сотрудник сектора археологии Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Светлана Цембалюк.

По ее словам, в настоящее время пользоваться землями, где обнаружены реликвии запрещено. Однако не исключено, что после проведения раскопок, земли будут выведены из охраняемых территорий.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во время работ по реконструкции улицы Ленина был обнаружен культурный слой города XVI–XIX века. Археологи нашли остатки мостовой, погребов и усадеб, кладбище.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Земельные участки#Многодетные семьи
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