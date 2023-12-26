Тюменские власти заявили о взломе почты хакерами — неонацистами и рассылке спама

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
«Неонацисты запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав „Украинской конфедерации“», — пояснили в агентстве.
В настоящее время специалисты пытаются восстановить доступ к почте, чтобы остановить спам.
Также Информцентр предупреждает тюменцев про опасность перехода по зараженным ссылкам и картинкам, полученных в письмах от неизвестных адресатов.
«Если вы получили аналогичное сообщение, не переходите по ссылкам, на нажимайте на картинки — это может запустить вирус на вашем компьютере или телефоне», — отмечено в сообщении.