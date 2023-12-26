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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Тюменские власти заявили о взломе почты хакерами — неонацистами и рассылке спама

Тюменские власти заявили о взломе почты хакерами — неонацистами и рассылке спама

26 декабря 2023, 10:33
Фото: Midjourney
Электронную почту Совета ветеранов Армизонского района взломали украинские хакеры. С аккаунта организации они запустили массовую рассылку писем с обращением к жителям Тюменской области, сообщает Информационный центр правительства региона.
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области
«Неонацисты запустили вредоносную рассылку с абсурдным обращением к жителям Тюменской области провести референдум по вхождению в состав „Украинской конфедерации“», — пояснили в агентстве.

В настоящее время специалисты пытаются восстановить доступ к почте, чтобы остановить спам.

Также Информцентр предупреждает тюменцев про опасность перехода по зараженным ссылкам и картинкам, полученных в письмах от неизвестных адресатов.

«Если вы получили аналогичное сообщение, не переходите по ссылкам, на нажимайте на картинки — это может запустить вирус на вашем компьютере или телефоне», — отмечено в сообщении.
В Тюмени хакер и детектив осуждены за слежку за неверными женами
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