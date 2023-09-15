В Тюмени хакер и детектив осуждены за слежку за неверными женами

В пресс-службе тюменский судов сообщают, что Алексей уволился из МВД по выслуге лет и в 2010-м году занялся частным сыском. Он брал заказы по слежке за неверными женами и доставал детализацию телефонных переговоров. В 2015 году он познакомился с Львом А., мужчина уже был судим за неправомерный доступ к информации.