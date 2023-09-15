В Тюмени хакер и детектив осуждены за слежку за неверными женами

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В пресс-службе тюменский судов сообщают, что Алексей уволился из МВД по выслуге лет и в 2010-м году занялся частным сыском. Он брал заказы по слежке за неверными женами и доставал детализацию телефонных переговоров. В 2015 году он познакомился с Львом А., мужчина уже был судим за неправомерный доступ к информации.
«Вначале „продвинутый“ Лев за определенную плату помогал директору продвигать сайт его детективного агентства и искать людей в социальных сетях, а потом подсказал, как незаконно можно получать доступ к детализации входящих и выходящих сообщений по номеру телефона», — сообщает пресс-служба тюменских судов.
Детектив дал «хакеру» задание, он должен был получить определённую сим-карту. Лев подделал бланк нотариальной доверенности просто распечатав его на принтере, а в салон связи отправил своего знакомого. Сим-карту ему выдали, но активировать её не удалось. Владельцу номера пришло сообщение о замене сим-карты, он позвонил своему оператору и заблокировал номер. Далее мужчина обратился в полицию, оперативники выявили подозреваемых и задержали.
«Хакер» получил 3 года колонии общего режима, детектив 2 года условно.