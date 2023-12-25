В Тюмени проверили ребцентр, в котором живет мальчик-маугли

Осенью этого года в сети интернет появилось письмо от имени Даниила, в котором он сообщал, что его семью оклеветали, что сейчас он находится в центре «Семья» и не хочет ехать в детский дом в Борках, куда его планируют отправить. Мальчик жаловался на то, что в ребцентре его обижают воспитанники учреждения и даже обратился с просьбой в главе СК Александру Бастрыкину вернуть его в семью.