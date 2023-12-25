В Тюмени проверили ребцентр, в котором живет мальчик-маугли

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По информации ведомства, в центре Даниил учится, занимается с репетитором, а также получает необходимое медицинское обслуживание.
Мама Даниила в настоящее время ограничена в правах, но планирует в ближайшее время обратиться в суд с исковым заявлением о снятии ограничения — женщина уже собирает все необходимые документы, пишет 72.RU.
Напомним, 15-летний Даниил из Тюмени стал известен после того, как в их семью нагрянули органы соцзащиты. Мальчик тогда проживал в хрущевке на улице Полевой со свое матерью, вел затворнический образ жизни — школу не посещал, на улице не гулял. Тревогу забили руководители одной из школ города. Ребенка изъяли из семьи, отправили в ребцентр.
Осенью этого года в сети интернет появилось письмо от имени Даниила, в котором он сообщал, что его семью оклеветали, что сейчас он находится в центре «Семья» и не хочет ехать в детский дом в Борках, куда его планируют отправить. Мальчик жаловался на то, что в ребцентре его обижают воспитанники учреждения и даже обратился с просьбой в главе СК Александру Бастрыкину вернуть его в семью.
После этого в центре провели проверку. По словам мамы Даниила, в настоящее время ситуация в ребцентре улучшилась. С детьми начали работать психологи, вследствие чего существенно сократилось число конфликтов между воспитанниками.