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В Тюмени прошли проверки ребцентра, в котором живет мальчик-маугли

В Тюмени проверили ребцентр, в котором живет мальчик-маугли

25 декабря 2023, 05:17
Фото: 1MI

В Тюмени прошли проверки ребцентра, в котором живет мальчик-маугли

15-летнего Даниила из Тюмени, известного горожанам как ребенок-маугли, оставили жить в социально-реабилитационном центре. Подростка не стали переводить в детский дом. Об этом сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

По информации ведомства, в центре Даниил учится, занимается с репетитором, а также получает необходимое медицинское обслуживание.

Мама Даниила в настоящее время ограничена в правах, но планирует в ближайшее время обратиться в суд с исковым заявлением о снятии ограничения — женщина уже собирает все необходимые документы, пишет 72.RU.

Напомним, 15-летний Даниил из Тюмени стал известен после того, как в их семью нагрянули органы соцзащиты. Мальчик тогда проживал в хрущевке на улице Полевой со свое матерью, вел затворнический образ жизни — школу не посещал, на улице не гулял. Тревогу забили руководители одной из школ города. Ребенка изъяли из семьи, отправили в ребцентр.

Осенью этого года в сети интернет появилось письмо от имени Даниила, в котором он сообщал, что его семью оклеветали, что сейчас он находится в центре «Семья» и не хочет ехать в детский дом в Борках, куда его планируют отправить. Мальчик жаловался на то, что в ребцентре его обижают воспитанники учреждения и даже обратился с просьбой в главе СК Александру Бастрыкину вернуть его в семью.

После этого в центре провели проверку. По словам мамы Даниила, в настоящее время ситуация в ребцентре улучшилась. С детьми начали работать психологи, вследствие чего существенно сократилось число конфликтов между воспитанниками.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Подростки#Новости тюмени#Реабилитационный центр
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