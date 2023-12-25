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Тюменская область вошла в число лидеров России по динамике оптовой торговли

Тюменская область вошла в число регионов, лидирующих по динамике оптовой торговли

25 декабря 2023, 02:54
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в число лидеров России по динамике оптовой торговли

Тюменская область заняла третью строчку в рейтинге в УрФО. Регион уступил Челябинской и Свердловской областям.

За 10 месяцев 2023 года оборот оптовой торговли в области составил 945 миллиардов 251 миллион рублей. За год он вырос на 26,2%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Вслух.ру».

По общему объему в абсолютных числах Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. Первую строчку заняла Свердловская область, вторую — Челябинская.

По динамике регион на втором месте в УрФО — после Челябинской области и находится в числе лидеров России, заняв 11 место.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открылась вакансия для любителей икры. Работать придется вахтовым методом.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Рейтинги#Новости тюмени#Торговля#Любовь Селезнева
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