Тюменская область вошла в число регионов, лидирующих по динамике оптовой торговли

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Published Сегодня, 02:54
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Updated Сегодня, 02:56
За 10 месяцев 2023 года оборот оптовой торговли в области составил 945 миллиардов 251 миллион рублей. За год он вырос на 26,2%. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает «Вслух.ру».
По общему объему в абсолютных числах Тюменская область занимает третье место в Уральском федеральном округе. Первую строчку заняла Свердловская область, вторую — Челябинская.
По динамике регион на втором месте в УрФО — после Челябинской области и находится в числе лидеров России, заняв 11 место.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени открылась вакансия для любителей икры. Работать придется вахтовым методом.