«Превращаемся в коллекторов»: в Тюмени воспитателей штрафуют из-за долгов родителей

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Об этом 72.RU рассказала одна из сотрудниц учреждения. По ее словам, если в группе есть родители, которые не оплачивают вовремя садик или дополнительные занятия, их задолженность перекладывают на воспитателей.
«Получается, мы превращаемся в коллекторов. Почему не платят родители, а страдать должны мы?», — поделилась с изданием педагог.
Женщину беспокоит, что повышение платы за детсад с января 2024 года обернется для воспитателей еще большими проблемами, ведь задолженность родителей станет еще выше.
В областном депобре в свою очередь заявили, что в детсадах нет системы штрафов для сотрудников. Задолженность родителей за оплату услуг учреждения взыскивается по суду. При этом ребенка, даже в таких случаях, из садика не исключают.
«В детских садах города Тюмени отсутствует система штрафов в отношении сотрудников», — прокомментировали в ведомстве.
Ранее «Наш город» рассказал про инцидент в тюменском детском саду № 79 «Золотой Ключик», воспитательница которого заставила мыть детей унитазы.