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Тюменская воспитательница пожаловалась на штрафы из-за долгов родителей

«Превращаемся в коллекторов»: в Тюмени воспитателей штрафуют из-за долгов родителей

22 декабря 2023, 10:21
Фото: 1MI

Тюменская воспитательница пожаловалась на штрафы из-за долгов родителей

В одном из детсадов Тюмени стали штрафовать воспитателей из-за родителей — должников.

Об этом 72.RU рассказала одна из сотрудниц учреждения. По ее словам, если в группе есть родители, которые не оплачивают вовремя садик или дополнительные занятия, их задолженность перекладывают на воспитателей.

«Получается, мы превращаемся в коллекторов. Почему не платят родители, а страдать должны мы?», — поделилась с изданием педагог.

Женщину беспокоит, что повышение платы за детсад с января 2024 года обернется для воспитателей еще большими проблемами, ведь задолженность родителей станет еще выше.

В областном депобре в свою очередь заявили, что в детсадах нет системы штрафов для сотрудников. Задолженность родителей за оплату услуг учреждения взыскивается по суду. При этом ребенка, даже в таких случаях, из садика не исключают.

«В детских садах города Тюмени отсутствует система штрафов в отношении сотрудников», — прокомментировали в ведомстве.

Ранее «Наш город» рассказал про инцидент в тюменском детском саду № 79 «Золотой Ключик», воспитательница которого заставила мыть детей унитазы.

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#Общество#Ирина Швецова#Детский сад#Детские сады#Детсады
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