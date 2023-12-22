Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»

Стоит отметить, что в Указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» есть имя еще одной тюменки. Анастасию Долматову — начальника отдела Департамента социального развития Тюменской области, удостоили знака отличия «За безупречную службу». Знак присуждается за безупречную госслужбу на протяжении многих лет.