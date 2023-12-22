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Президент России присвоил жительнице Тюменской области звание «Мать-Героиня»

Первая в регионе: президент России присвоил тюменке звание «Мать-героиня»

22 декабря 2023, 02:43
Фото: Midjourney

Президент России присвоил жительнице Тюменской области звание «Мать-Героиня»

Мария Гамм — одна из восьми российских матерей, кому Владимир Путин указом от 21 декабря присвоил звание «Мать-героиня». Звание присуждается женщинам, оказавшим огромное влияние на укрепление института семьи.

Мария Гамм — первая женщина из Тюменской области, удостоенная звания «Мать-героиня». Помимо звания, ей также будет вручен и одноименный орден.

Этого звания также удостоили женщин из Самарской и Саратовской областей, Луганской Народной Республики, Краснодарского Края и Чувашской Республики.

Стоит отметить, что в Указе «О награждении государственными наградами Российской Федерации» есть имя еще одной тюменки. Анастасию Долматову — начальника отдела Департамента социального развития Тюменской области, удостоили знака отличия «За безупречную службу». Знак присуждается за безупречную госслужбу на протяжении многих лет.

Ранее «Наш город» сообщал, что президент Владимир Путин наградил губернатора Александра Моора за успехи в развитии строительства и ЖКХ. Благодарственное письмо ему вручил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

Александр Моор наградил победителей и лауреатов конкурса «Спортивная элита — 2023»
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