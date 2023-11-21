«Пополняем экокопилку!»: в Тюмени наградили победителей экологического состязания

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Сегодня в торжественной обстановке регоператор подвёл итоги первого сезона акции «Экокопилка». В этом году победителем в увлекательном экологическом состязании стала средняя общеобразовательная школа № 9!
В пользу этой школы жители города принесли на переработку в экодома Тюмени почти полторы тонны полезных материалов, а самый большой вклад в пользу «экокопилки» 9-й школы сделал один тюменский предприниматель: он посетил пункт приёма вторсырья в экодоме целых 64 раза!
Этот проект и его результаты высоко оценили на городском и областном уровнях. В частности, глава города Руслан Кухарук отметил, что состязание, организованное ООО «ТЭО», это большой вклад в экологическое образование тюменцев.
«Мы за год наладили взаимодействие с системой образования города Тюмени, оно помогает нам вовлекать юных тюменцев в тему экологии. В частности, в этом очень помогают экодома, именно в них проходят уроки, направленные на продвижение экологического воспитания. Самое главное с малого возраста заложить основы правильного обращения с твердыми коммунальными отходами. Это залог того, что завтра люди будут готовы к тому, чтобы правильно относиться к экологии и правильно себя вести по отношению к ней», — подчеркнул Руслан Кухарук.
В ходе подведения итогов первого сезона был оценен вклад каждой школы. Так 1-я гимназия и школы № 5, №25 и №48 смогли собрать по 200-300 килограммов отходов от каждого учебного заведения. Они также получили ценные подарки от регоператора.
Также сегодня в Тюмени открыли новый экодом «Кристалл», который расположился около одноименного ТРЦ. Этот филиал стал четвертым в городе, пятым в области и двенадцатым в Уральском федеральном округе. Эти уютные мультицентры уже год помогают людям заводить полезные экопривычки и начинать вести экологичный образ жизни грамотно и без внесения кардинальных изменений в привычный быт.
«Сейчас, когда заканчивается осень, мы все уже находимся в предвкушении Нового года. И замечательно, что Тюмень к этому празднику получила такой подарок — новый экодом. Это здорово, потому что экодома у нас востребованы, и ребятишками, и взрослыми. Самое главное, что здесь можно получить навыки сортировки отходов, которые позже станут привычкой. Я хочу отметить, что территория Тюменской области первой составила проект того, как в полном объеме происходит сбор, сортировка и транспортировка ТКО, это первый регион, который сделал такую целостную систему», — рассказала депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.
Они и сама внесла свой вклад в новый экодом, пополнив местную библиотеку парочкой экземпляров книги «Особо охраняемые природные территории Тюменской области».
Но в экодомах можно не только читать, погружение в мир экологии — процесс очень увлекательный. Экодома знакомят своих гостей с основами экологичного образа жизни и правилами раздельного накопления отходов, наглядно демонстрируют процесс создания новых полезных вещей из вторсырья. Посетители смогут побывать на экоуроках, познавательных мастер-классах в мастерской переработки, почитать художественную и образовательную литературу из экобиблиотеки или поиграть в «настолки» из игротеки экодома. Но и на этом развитие экодомов не планирует останавливаться.
«Я предлагаю следующим этапом, совместно с городской Думой и областным департаментом, подумать, как на базе уже существующих экодомов проводить новые мероприятия, реализовывать новые проекты и перейти на следующий уровень, который поможет улучшить нашу экологию», — поделился планами Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».
С подведением первых итогов стартовал и новый сезон «Экокопилки». На этот раз в экологической программе могут принять участие не только общеобразовательные школы и гимназии Тюменской области, но и учреждения среднего и высшего образования.
Чтобы сдать вторсырьё в пользу той или иной школы, колледжа или ВУЗа нужно обратиться к специалисту экодома. Работники подробно проконсультируют и помогут оформить первый сертификат участника. Быть студентом или школьником для участия в «Экокопилке» не обязательно — любой желающий может поддержать школу детей, просто ближайший к дому колледж или свою альма-матер.
Некоторые гости сегодняшнего мероприятия уже сдали отходы в пользу участников нового сезона, но еще не поздно зарегистрировать свою школу, университет или колледж в состязании и вступить в экологическкую гонку!