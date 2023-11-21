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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

В Тюмени наградили победителей экологического состязания "Экокопилка".

«Пополняем экокопилку!»: в Тюмени наградили победителей экологического состязания

21 ноября 2023, 13:51
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени наградили победителей экологического состязания "Экокопилка".

В Тюмени наградили победителей экологического состязания «Экокопилка»

Сегодня в Тюмени подвели итоги экологического конкурса среди школ, колледжей и ВУЗов. Победителям вручили ценные призы, но и город не остался без подарка — около ТРЦ «Кристалл» открыли новый экодом!

Копим для светлого будущего

Сегодня в торжественной обстановке регоператор подвёл итоги первого сезона акции «Экокопилка». В этом году победителем в увлекательном экологическом состязании стала средняя общеобразовательная школа № 9!

В пользу этой школы жители города принесли на переработку в экодома Тюмени почти полторы тонны полезных материалов, а самый большой вклад в пользу «экокопилки» 9-й школы сделал один тюменский предприниматель: он посетил пункт приёма вторсырья в экодоме целых 64 раза!

Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания. Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания.
Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания. Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания.
Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания. Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания.
Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания. Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания.
Глава города Руслан Кухарук и Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО», наградили победителей экосостязания.
Фото: nashgorod.ru

Этот проект и его результаты высоко оценили на городском и областном уровнях. В частности, глава города Руслан Кухарук отметил, что состязание, организованное ООО «ТЭО», это большой вклад в экологическое образование тюменцев.

«Мы за год наладили взаимодействие с системой образования города Тюмени, оно помогает нам вовлекать юных тюменцев в тему экологии. В частности, в этом очень помогают экодома, именно в них проходят уроки, направленные на продвижение экологического воспитания. Самое главное с малого возраста заложить основы правильного обращения с твердыми коммунальными отходами. Это залог того, что завтра люди будут готовы к тому, чтобы правильно относиться к экологии и правильно себя вести по отношению к ней», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Глава города Тюмени Руслан Кухарук. Глава города Тюмени Руслан Кухарук.
Глава города Тюмени Руслан Кухарук. Глава города Тюмени Руслан Кухарук.
Глава города Тюмени Руслан Кухарук.
Фото: nashgorod.ru

В ходе подведения итогов первого сезона был оценен вклад каждой школы. Так 1-я гимназия и школы № 5, №25 и №48 смогли собрать по 200-300 килограммов отходов от каждого учебного заведения. Они также получили ценные подарки от регоператора.

Пополнение в экокопилке города

Новый экодом "Кристалл"Новый экодом "Кристалл"
Новый экодом "Кристалл"
Фото: nashgorod.ru

Также сегодня в Тюмени открыли новый экодом «Кристалл», который расположился около одноименного ТРЦ. Этот филиал стал четвертым в городе, пятым в области и двенадцатым в Уральском федеральном округе. Эти уютные мультицентры уже год помогают людям заводить полезные экопривычки и начинать вести экологичный образ жизни грамотно и без внесения кардинальных изменений в привычный быт.

Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом. Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Экодома в Тюмени пользуются большим спросом.
Фото: nashgorod.ru
«Сейчас, когда заканчивается осень, мы все уже находимся в предвкушении Нового года. И замечательно, что Тюмень к этому празднику получила такой подарок — новый экодом. Это здорово, потому что экодома у нас востребованы, и ребятишками, и взрослыми. Самое главное, что здесь можно получить навыки сортировки отходов, которые позже станут привычкой. Я хочу отметить, что территория Тюменской области первой составила проект того, как в полном объеме происходит сбор, сортировка и транспортировка ТКО, это первый регион, который сделал такую целостную систему», — рассказала депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.

Они и сама внесла свой вклад в новый экодом, пополнив местную библиотеку парочкой экземпляров книги «Особо охраняемые природные территории Тюменской области».

Депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.Депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.
Депутат Тюменской областной Думы Инна Лосева.
Фото: nashgorod.ru

Но в экодомах можно не только читать, погружение в мир экологии — процесс очень увлекательный. Экодома знакомят своих гостей с основами экологичного образа жизни и правилами раздельного накопления отходов, наглядно демонстрируют процесс создания новых полезных вещей из вторсырья. Посетители смогут побывать на экоуроках, познавательных мастер-классах в мастерской переработки, почитать художественную и образовательную литературу из экобиблиотеки или поиграть в «настолки» из игротеки экодома. Но и на этом развитие экодомов не планирует останавливаться.

«Я предлагаю следующим этапом, совместно с городской Думой и областным департаментом, подумать, как на базе уже существующих экодомов проводить новые мероприятия, реализовывать новые проекты и перейти на следующий уровень, который поможет улучшить нашу экологию», — поделился планами Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».
Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».
Константин Фрумкин, генеральный директор ООО «ХКЭС» — управляющей организации ООО «ТЭО».
Фото: nashgorod.ru

Новый сезон уже стартовал!

С подведением первых итогов стартовал и новый сезон «Экокопилки». На этот раз в экологической программе могут принять участие не только общеобразовательные школы и гимназии Тюменской области, но и учреждения среднего и высшего образования.

Чтобы сдать вторсырьё в пользу той или иной школы, колледжа или ВУЗа нужно обратиться к специалисту экодома. Работники подробно проконсультируют и помогут оформить первый сертификат участника. Быть студентом или школьником для участия в «Экокопилке» не обязательно — любой желающий может поддержать школу детей, просто ближайший к дому колледж или свою альма-матер.

Сдать отходы на переработку и поучаствовать в экогонке может каждый!Сдать отходы на переработку и поучаствовать в экогонке может каждый!
Сдать отходы на переработку и поучаствовать в экогонке может каждый!
Фото: nashgorod.ru

Некоторые гости сегодняшнего мероприятия уже сдали отходы в пользу участников нового сезона, но еще не поздно зарегистрировать свою школу, университет или колледж в состязании и вступить в экологическкую гонку!

#Тюмень#Тюменская область#ООО "ТЭО"#СИБУР#Экологиябудущего#Алиса Вернер#ТЭО
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