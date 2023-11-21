«Пополняем экокопилку!»: в Тюмени наградили победителей экологического состязания

Но в экодомах можно не только читать, погружение в мир экологии — процесс очень увлекательный. Экодома знакомят своих гостей с основами экологичного образа жизни и правилами раздельного накопления отходов, наглядно демонстрируют процесс создания новых полезных вещей из вторсырья. Посетители смогут побывать на экоуроках, познавательных мастер-классах в мастерской переработки, почитать художественную и образовательную литературу из экобиблиотеки или поиграть в «настолки» из игротеки экодома. Но и на этом развитие экодомов не планирует останавливаться.