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Погиб на СВО: тюменцу присвоен орден Мужества посмертно

Погиб на СВО: тюменцу присвоен орден Мужества посмертно

7 ноября 2023, 04:50
Владислав Жиганов ушел на службу в октябре прошлого года. По словам близких, он был сильным и мужественным человеком.

При исполнении боевого долга в зоне специальной военной операции погиб тюменец Владислав Жиганов.

В социальных сетях близкие бойца пишут, что он запомнился сильным и мужественным человеком, вставшим на защиту не только Донбасса, но и всей России.

Владислав Жиганов был мобилизован в октябре 2022 года. Указом президента РФ молодой человек был награжден орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб 40-летний ветеран чеченской войны из Тобольска. С Алексеем Мунаревым простились 1 ноября, у него остались жена и двое детей.

Экс-депутат тюменской гордумы отправился на СВО
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#Тюменская область#Погибшие#Бойцы#СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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