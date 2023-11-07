Погиб на СВО: тюменцу присвоен орден Мужества посмертно

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
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Updated Сегодня, 04:52
При исполнении боевого долга в зоне специальной военной операции погиб тюменец Владислав Жиганов.
В социальных сетях близкие бойца пишут, что он запомнился сильным и мужественным человеком, вставшим на защиту не только Донбасса, но и всей России.
Владислав Жиганов был мобилизован в октябре 2022 года. Указом президента РФ молодой человек был награжден орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб 40-летний ветеран чеченской войны из Тобольска. С Алексеем Мунаревым простились 1 ноября, у него остались жена и двое детей.