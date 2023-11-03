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Медали «Ветеран боевых действий» вручили тюменским участникам СВО

Медали «Ветеран боевых действий» вручили тюменским участникам СВО

3 ноября 2023, 15:36
Фото: 1MI
В Тюмени состоялось награждение бойцов СВО — им вручили медали «Ветеран боевых действий». Такие медали достаются тем бойцам, которые проявили особую отвагу и мужество в ходе боевых действий.

В областном центре прошло награждение участников СВО, принимавших участие в боевых действиях. Награды были вручены 11 военнослужащим, из которых двое в настоящее время находятся на передовой — вместо них награды получили жены и матери. Сама церемония прошла в региональном филиале фонда «Защитники Отечества».

Среди горожан-военнослужащих региона есть люди разных возрастов. Среди них есть те, кто получил серьезные ранения в боях. Один из них пришел на церемонию в инвалидном кресле.

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Геннадий получил тяжелое ранение, защищаясь от атак врагов. Он сражался с натиском противников в течение целых суток. У мужчины получилось выполнить свое боевое задание, за что ему была присвоен «Орден Мужества».

Ранее «Наш город» о задержании инфобизнесмена Аяза Шабутдинова, обманывающего тюменцев. Для тюменцев он проводил вебинары. Есть даже паблик «Лайк Тюмень | Бизнес-сообщество» с 3,5 тыс. подписчиков, где регулярно выкладываются анонсы. Блогера года с Тюменью связывает бизнес — коворкинг NAMES на Максима Горького, который входит в сеть кампусов для предпринимателей, принадлежащей инфобизнесмену.

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