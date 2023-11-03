Медали «Ветеран боевых действий» вручили тюменским участникам СВО

Ранее «Наш город» о задержании инфобизнесмена Аяза Шабутдинова, обманывающего тюменцев. Для тюменцев он проводил вебинары. Есть даже паблик «Лайк Тюмень | Бизнес-сообщество» с 3,5 тыс. подписчиков, где регулярно выкладываются анонсы. Блогера года с Тюменью связывает бизнес — коворкинг NAMES на Максима Горького, который входит в сеть кампусов для предпринимателей, принадлежащей инфобизнесмену.