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Тюменские власти не будут поставлять в регион импортные яйца

Турецких яиц на прилавках тюменских магазинов не будет

21 декабря 2023, 08:21
Фото: 1MI

Тюменские власти не будут поставлять в регион импортные яйца

Турецкие яйца в Тюменскую область поставлять не будут, также как и яйца с птицефабрик Азербайджана, Беларуси и других стран. Об этом сообщил источник в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.
«Ни о каких поставках речи не идет. В области имеются свои фабрики. Объемов производства достаточно для того, чтобы покрыть нужды региона. В случае возникновения дефицита поставки яиц будут организованы с птицефабрик Челябинской, Свердловской областей. Яйца их производства в Тюмени на полках магазинов тоже есть», — сообщил инсайдер Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, по словам директора департамента АПК по Тюменской области Владимира Чейметова, в ближайшей перспективе стоимость яиц в регионе снизится до 100 рублей за десяток. Договоренность о стабилизации цен достигнута с птицефабриками региона.

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