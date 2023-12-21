Турецких яиц на прилавках тюменских магазинов не будет

Тюменские власти не будут поставлять в регион импортные яйца

Турецкие яйца в Тюменскую область поставлять не будут, также как и яйца с птицефабрик Азербайджана, Беларуси и других стран. Об этом сообщил источник в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области.