Турецких яиц на прилавках тюменских магазинов не будет

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
«Ни о каких поставках речи не идет. В области имеются свои фабрики. Объемов производства достаточно для того, чтобы покрыть нужды региона. В случае возникновения дефицита поставки яиц будут организованы с птицефабрик Челябинской, Свердловской областей. Яйца их производства в Тюмени на полках магазинов тоже есть», — сообщил инсайдер Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, по словам директора департамента АПК по Тюменской области Владимира Чейметова, в ближайшей перспективе стоимость яиц в регионе снизится до 100 рублей за десяток. Договоренность о стабилизации цен достигнута с птицефабриками региона.