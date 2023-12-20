nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Тюменские ученые обнаружили заживляющие свойства у бифидобактерий

Тюменские ученые нашли способ применения бифидобактерий для заживления ран

20 декабря 2023, 05:12
Фото: 1MI

Тюменские ученые обнаружили заживляющие свойства у бифидобактерий

Ученые Тюменского медицинского университета исследовали влияние продуктов вторичного метаболизма бифидобактерий на свойства клеток кожи человека. Выяснилось, что они ускоряют процесс заживления ран и на их основе можно разработать мази и спреи.

Результаты исследований были опубликованы в журнале «Медицинская иммунология». Специалисты рассказали, что основную роль в заживлении ран играют фибробласты — клетки, синтезирующие гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин и другие компоненты, влияющие на упругость кожи. Именно на них положительно влияют бифидобактерии.

Ученые исследовали влияние супернатанта бифидобактерий — жидкости, остающейся после того, как нерастворимые вещества осаждаются, на свойства фибробластов человека. Выяснилось, что продукты вторичного метаболизма бифидобактерий усиливают выработку коллагена и эластина, благодаря чему раны заживают быстрее.

Специалисты считают, что на основе результатов исследования можно в будущем разработать лекарственные спреи и мази.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские ученые создали прототип спрея против кандидозов. На данный момент продукт не имеет аналогов.

Цены на лекарства в Тюмени с начала года выросли от 7 до 24%
Узнать подробнее
Читайте также:
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правиламВ Тюмени в аптеках не хватает фармацевтовВ тюменских аптеках увеличится количество жизненно важных лекарств
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Здоровье#Исследования#Ученые#Научные исследования#Разработки#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Грядет кризис?»: какова истинная зарплата в Тюменской области и как на нее выжить
Вчера, 08:42
В Тюмени на три дня объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра
Вчера, 14:55
Стало известно, у кого в Тюменской области самая низкая зарплата
Вчера, 02:41
Куриные крылышки и «Майбах»: в сеть слили райдер тюменской блогерши Инстасамки
Вчера, 08:29
Власти Тюмени отказались от строительства тоннеля в центре города
Сегодня, 04:21
Тюменцам рассказали, что такое ретроградный Меркурий и как он влияет на их жизни
Вчера, 10:23