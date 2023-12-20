Тюменские ученые нашли способ применения бифидобактерий для заживления ран

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Результаты исследований были опубликованы в журнале «Медицинская иммунология». Специалисты рассказали, что основную роль в заживлении ран играют фибробласты — клетки, синтезирующие гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин и другие компоненты, влияющие на упругость кожи. Именно на них положительно влияют бифидобактерии.
Ученые исследовали влияние супернатанта бифидобактерий — жидкости, остающейся после того, как нерастворимые вещества осаждаются, на свойства фибробластов человека. Выяснилось, что продукты вторичного метаболизма бифидобактерий усиливают выработку коллагена и эластина, благодаря чему раны заживают быстрее.
Специалисты считают, что на основе результатов исследования можно в будущем разработать лекарственные спреи и мази.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские ученые создали прототип спрея против кандидозов. На данный момент продукт не имеет аналогов.