Тюменские ученые нашли способ применения бифидобактерий для заживления ран

Результаты исследований были опубликованы в журнале «Медицинская иммунология». Специалисты рассказали, что основную роль в заживлении ран играют фибробласты — клетки, синтезирующие гиалуроновую кислоту, коллаген, эластин и другие компоненты, влияющие на упругость кожи. Именно на них положительно влияют бифидобактерии.