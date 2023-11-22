В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В аптеках Тюмени начали чаще требовать рецепты на препараты. Все дело в законе, вступившем в силу еще в сентябре. Теперь фармацевты не только проверяют рецепты, но и вносят их в реестр.
«Рецепты на льготные препараты будут проходить через систему „Честный знак“. Так же и с препаратами особой учетности. Рецепт будет сканироваться и подгружаться в систему. В других аптеках, где работает „Честный знак“, тоже будут его видеть», — рассказала заведующая одной из тюменских аптек изданию «72.ru».
Теперь не будет возможности пройтись с одним рецептом по нескольким аптекам или передать его другому человеку. За нарушение закона следует наказание: от штрафа до уголовной ответственности.
По словам фармацевтов, при покупке лекарств нужно будет предъявлять либо бумажный вариант рецепта, либо фотографию, но в хорошем качестве.
Ранее «Наш Город» узнал, на сколько в Тюменской области подорожали лекарства. Владельцы аптек считают, что в ближайшее время препараты точно дешевле не станут.