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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

В тюменских аптеках изменились правила продажи рецептурных лекарств

В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам

22 ноября 2023, 05:26
Фото: 1MI

В тюменских аптеках изменились правила продажи рецептурных лекарств

Нововведения вступили в силу еще в сентябре. Теперь купить лекарства по одному и тому же рецепту в разных аптеках не получится.
Сюжет
Закон

В аптеках Тюмени начали чаще требовать рецепты на препараты. Все дело в законе, вступившем в силу еще в сентябре. Теперь фармацевты не только проверяют рецепты, но и вносят их в реестр.

«Рецепты на льготные препараты будут проходить через систему „Честный знак“. Так же и с препаратами особой учетности. Рецепт будет сканироваться и подгружаться в систему. В других аптеках, где работает „Честный знак“, тоже будут его видеть», — рассказала заведующая одной из тюменских аптек изданию «72.ru».
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Теперь не будет возможности пройтись с одним рецептом по нескольким аптекам или передать его другому человеку. За нарушение закона следует наказание: от штрафа до уголовной ответственности.

По словам фармацевтов, при покупке лекарств нужно будет предъявлять либо бумажный вариант рецепта, либо фотографию, но в хорошем качестве.

Ранее «Наш Город» узнал, на сколько в Тюменской области подорожали лекарства. Владельцы аптек считают, что в ближайшее время препараты точно дешевле не станут.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Закон#Здоровье#Рецепты#Лекарства#Аптеки#Фармацевтика#Любовь Селезнева
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