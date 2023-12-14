Не имеет аналогов: тюменские ученые разработали прототип спрея против кандидозов

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Ученые Тюменского медицинского университета создали прототип первого российского спрея против кандидозов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Мы получили два прототипа композиций, которые показали свою эффективность в отношении всех видов грибов candida albicans и non — albicans. Они станут основой для опытных образцов биоспрея, которые планируется получить в начале 2024 года», — рассказала профессор кафедры микробиологии Марина Николенко.
Ученые работают над созданием целой линейки продуктов, состоящей из спрея, пенки и лубриканта. Средства будут гипоаллергенными, не вызовут привыкания и подойдут для использования в домашних условиях.
Специалисты уточнили, что аналогичных продуктов в России на данный момент не существует. Мелкосерийное производство планируется начать в конце 2025 года.
Ранее «Наш город» рассказал, как в Тюменской области распространяется ВИЧ. Эксперты утверждают, что вирус в регионе уже вышел за пределы уязвимых групп населения и начал распространяться в деревнях и селах.